Bruno Reis anuncia Jorge & Mateus na noite de Réveillon do Festival Virada Salvador

Evento gratuito será realizado na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, mas demais atrações ainda não foram divulgadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 08:01

Jorge e Mateus
Jorge e Mateus Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), anunciou neste sábado (23) que a dupla Jorge & Mateus será uma das atrações da noite de Réveillon do Festival Virada Salvador, em 31 de dezembro. Será o terceiro ano consecutivo que os sertanejos se apresentam na virada oficial da capital baiana.

O anúncio foi feito nas redes sociais do gestor. “Deus me livre de fofoca, mas guarda esse segredo aí! Vai ter Jorge & Mateus no dia 31 no Virada Salvador. #Partiu Réveillon!”, escreveu.

