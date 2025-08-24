Bruno Reis anuncia Jorge & Mateus na noite de Réveillon do Festival Virada Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 24 de agosto de 2025 às 08:01
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), anunciou neste sábado (23) que a dupla Jorge & Mateus será uma das atrações da noite de Réveillon do Festival Virada Salvador, em 31 de dezembro. Será o terceiro ano consecutivo que os sertanejos se apresentam na virada oficial da capital baiana.
Jorge e Mateus
O anúncio foi feito nas redes sociais do gestor. “Deus me livre de fofoca, mas guarda esse segredo aí! Vai ter Jorge & Mateus no dia 31 no Virada Salvador. #Partiu Réveillon!”, escreveu.
O evento é gratuito e acontece na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. Até o momento, Bruno Reis não divulgou os demais artistas que irão compor a grade do festival.
No ano passado, o Festival Virada Salvador teve cinco dias de festa, entre 27 e 31 de dezembro. Para 2026, a prefeitura ainda não detalhou se a programação seguirá o mesmo formato.