Influenciadora confirma estar grávida de jogador que namora ex-BBB e dispara: 'Nunca fui amante'

Juliana Merhy está grávida de Gil Baloi, ex-zagueiro da Seleção e do Corinthians e namorado da ex-BBB Elana

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:01

Juliana Merhy (à esquerda) está grávida do zagueiro Gil Baloi, que namora a BBB Elana Crédito: Reprodução

A influenciadora Juliana Merhy se pronunciou e detalhou sua relação com Gil Baloi, ex-zagueiro da Seleção e do Corinthians e namorado da ex-BBB Elana. Ela confirmou nas redes sociais que o atleta é o pai do bebê que está esperando. A empresária afirmou que o relacionamento com o ex-jogador começou em janeiro e foi até julho, e garantiu que ele sabe sobre gravidez desde agosto.

"Conheço o Gil desde 2017, quando ele estava jogando no Shandong, na China. Estive sem contato nenhum com ele de 2019 até janeiro deste ano, quando nos reaproximamos e voltamos a ficar. Sempre frequentei a casa dele, conheço os primos, a família", afirmou, em conversa com o site Splash, do UOL.

A influenciadora disse que está entre os quatro e cinco meses de gravidez, e disse que enfrenta momentos difíceis após Gil negar a paternidade. "Tudo piorou após o descaso do Gil. Tive muitos estresses no início da gravidez, com diversos sangramentos. Gil sabe da minha gravidez desde agosto, mas não está me dando nenhum tipo de apoio", falou.

Nas redes sociais, ela já tinha alfinetado o ex-zagueiro, afirmando que não tem recebido o apoio dele na gestação. "Sempre preservei minha vida pessoal e optei por não expor publicamente esta gestação. Diante das informações divulgadas, tenho o dever de me manifestar e confirmar que estou grávida do Gil, que é, de fato, o pai do meu bebê, o que foi comprovado por exame de DNA realizado a seu pedido", escreveu.

"Enfrento uma gestação de risco, atravessando um período de grande fragilidade emocional, com crises severas de ansiedade, limitando a minha rotina apenas às consultas médicas e aos cuidados indispensáveis com a minha saúde e a do meu filho", postou Juliana nas redes sociais", completou.

"Apesar da confirmação de paternidade, sigo vivendo este período extremamente delicado sem a presença, o apoio ou qualquer forma de amparo por parte do genitor, que optou, desde o início, por se manter distante e ignorar a existência do nosso bebê", seguiu a influenciadora.

Ao Splash, do UOL, Juliana afirmou que nunca foi amante do atleta. Gil Baloi está em um relacionamento desde março de 2023 com Elana, que participou do "BBB 19". Em seu perfil, o ex-zagueiro não tem muitas publicações com a ex-BBB. Apesar disso, no Instagram de Elana, há algumas postagens com o namorado. Uma delas é uma foto publicada em 12 de junho, Dia dos Namorados.

"Nunca fui amante do Gil. Antes de me relacionar com ele novamente, questionei sobre o antigo relacionamento e ele me falou que estava solteiro e que havia terminado. Gil tinha arquivado todas as fotos com ela e não havia nada aparente que indicava qualquer relacionamento ativo", falou.

Juliana tem preferido não expor a gravidez nas redes sociais. Ela tem passado a maior parte do tempo em casa, mas uma exceção aconteceu no dia do seu aniversário, em 23 de novembro. Na data, a influenciadora foi vista em um culto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na foto, é possível vê-la com uma barriguinha.