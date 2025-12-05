Acesse sua conta
Léo Pereira sobe no palco de festa do Flamengo, se declara para Karoline Lima e dá beijão na ex; VÍDEOS

Zagueiro rubro-negro pediu para voltar com a influenciadora; os dois terminaram o namoro em setembro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:06

Léo Pereira se declarou para Karoline Lima em festa e deu beijão na ex
Léo Pereira se declarou para Karoline Lima em festa e deu beijão na ex Crédito: Reprodução

Léo Pereira protagonizou uma cena que pareceu até um filme de romance. Durante uma festa que reuniu jogadores do Flamengo, o zagueiro subiu no palco, pegou o microfone e se declarou para a ex-namorada, Karoline Lima. O evento, em uma casa noturna na última quinta-feira (4), foi em comemoração do clube rubro-negro pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, Léo aparece dizendo algo que parece ser: "Momento especial desse, não poderia não [falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Te amo".

Léo Pereira e Karoline

Léo Pereira e Karoline por Reprodução
Karoline Lima por Reprodução/Instagram
Léo Pereira comemora título da Libertadores do Flamengo por Reprodução/Instagram
Karoline Lima por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima por Reprodução/Instagram
Karoline Lima por Reprodução/Instagram
Léo Pereira entre Karoline Lima e Flávia Saraiva por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Leo Pereira por Reprodução | Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo Pereira em treino do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo Pereira por Reprodução/Instagram
1 de 18
Léo Pereira e Karoline por Reprodução

Na sequência, o defensor desceu do palco, caminhou até a influenciadora e engatou um beijão nela, arrancando gritos e deixando a plateia ainda mais animada.

Léo, aliás, chegou a iniciar uma live durante a festa, enquanto tocava ao fundo: "Tem dias que eu acordo pensando em você". No vídeo, o jogador comenta: "Aí ele quer me quebrar".

Vale lembrar que, nos últimos dias, o jogador esteve envolvido em rumores de um romance com a ginasta Flávia Saraiva. Ela, porém, se pronunciou e disse estar solteira.

Léo Pereira e Karoline Lima terminaram o relacionamento no fim de setembro. O namoro já durava quase dois anos, desde dezembro de 2023, quando foram vistos pela primeira vez juntos. O romance foi oficializado pouco tempo depois, em fevereiro de 2024. Desde então, a modelo passou a morar no Rio de Janeiro para ter uma convivência mais próxima.

