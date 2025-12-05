Acesse sua conta
Sessão da Tarde exibe comédia de família nesta sexta-feira (5)

Filme passa após “Edição Especial” de “Terra Nostra”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:00

Sessão da Tarde exibe comédia sobre família
Sessão da Tarde exibe comédia sobre família Crédito: Reprodução

Para aquecer o coração e relaxar, a Sessão da Tarde exibe uma comédia divertida e familiar nesta sexta-feira (5).

'Pai em Dose Dupla 2'

Depois de resolverem suas diferenças, Brad (Will Ferrell) e Dusty (Mark Wahlberg) precisam lidar com uma situação complicada: a súbita aparição de seus pais, que têm comportamentos bem diferentes.

Sessão da Tarde será exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Sessão da Tarde

