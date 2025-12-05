Sessão da Tarde exibe comédia de família nesta sexta-feira (5)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:00
Para aquecer o coração e relaxar, a Sessão da Tarde exibe uma comédia divertida e familiar nesta sexta-feira (5).
'Pai em Dose Dupla 2'
Depois de resolverem suas diferenças, Brad (Will Ferrell) e Dusty (Mark Wahlberg) precisam lidar com uma situação complicada: a súbita aparição de seus pais, que têm comportamentos bem diferentes.
Sessão da Tarde será exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.