Após beijão de Léo Pereira e Karoline Lima, Flavia Saraiva posta vídeo de treino: 'Me tira da minha mente'

Giuliana Mancini
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:21
Flavia Saraiva compartilhou com seus seguidores, na manhã desta sexta-feira (5), alguns trechos de seu treino. Em um deles, a ginasta está de ponta cabeça, erguendo o corpo com os braços ao segurar em uma barra. Mas os ouvidos mais atentos perceberam um detalhe a mais: a música de fundo escolhida por ela. A medalhista olímpica colocou um trecho de Bliss, da cantora Tyla, que diz: "Me tira da minha mente".
Flavia Saraiva
O post aconteceu após viralizar nas redes sociais um vídeo no qual o jogador Léo Pereira aparece se declarando para a ex-namorada, Karoline Lima. O episódio aconteceu em uma festa em comemoração aos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro conquistados pelo Flamengo. O zagueiro subiu no palco, pegou o microfone e falou algo que parece ser: "Momento especial desse, não poderia não [falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Te amo".
Na sequência, o defensor desceu do palco, caminhou até a influenciadora e engatou um beijão nela, arrancando gritos e deixando a plateia ainda mais animada.
Karoline Lima e Léo Pereira
Vale lembrar que, nos últimos dias, Léo Pereira e Flávia Saraiva estiveram envolvidos em rumores de um suposto romance. Ela, porém, se pronunciou e disse estar solteira.