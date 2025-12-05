MEGAFUSÃO

Harry Potter na Netflix? Compra da Warner gera dúvidas sobre catálogos; veja o que muda

O acordo bilionário levantou dúvidas sobre o futuro do HBO Max e do gigantesco catálogo da Warner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:05

Netflix anunciou acordo para comprar a Warner Bros. Discovery, incluindo estúdio e a HBO, por US4 72 bilhões Crédito: Divulgação

A notícia de que a Netflix fechou um acordo para comprar a Warner Bros. Discovery por US$ 72 bilhões caiu como uma bomba no mundo do streaming. Se você ficou se perguntando se o HBO Max vai desaparecer, se Harry Potter vai parar na Netflix ou se Friends, Game of Thrones e outras produções vão sumir da sua plataforma favorita… calma. A gente também ficou curioso e aqui vai o que realmente se sabe até agora.

Primeiro ponto: tanto Netflix quanto Warner soltaram comunicados bem conservadores. A Netflix afirmou que pretende manter tudo funcionando como está, preservando os estúdios e ampliando a capacidade de produção, principalmente nos Estados Unidos. Ou seja, no curto prazo, nada de mudanças bruscas.

Isso significa que os grandes títulos da Warner, como Harry Potter, Friends, Os Sopranos, Game of Thrones e tudo o que envolve HBO, continuam onde estão. Os contratos atuais seguem valendo, e nenhuma alteração de catálogo foi anunciada.

E sobre o HBO Max acabar? A resposta, por enquanto, é um “não”. Não existe nenhuma informação oficial sobre fusão, unificação de aplicativos ou morte da plataforma. Processos desse tipo só costumam acontecer depois que a compra é totalmente aprovada pelos órgãos regulatórios, algo que pode levar de 12 a 18 meses.

Além disso, há muitos detalhes legais a resolver. A operação precisa passar por análises antitruste nos EUA e na Europa, e esses processos podem impor regras que mudam tudo.

Por último, vale destacar que a compra não inclui a divisão Warner Discovery Global, canais como CNN, TBS e TNT continuarão em outro braço da empresa, que será separado antes do acordo com a Netflix ser concluído. A cisão deve rolar até o terceiro trimestre de 2026.