Luciano Huck se pronuncia após polêmica em aldeia indígena no Xingu

Falas do apresentador na aldeia Kuikuro, no Mato Grosso, foram criticadas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:28

Luciano Huck gravou 'Domingão' no Xingu
Luciano Huck gravou 'Domingão' no Xingu Crédito: Reprodução/Instagram

Luciano Huck se pronunciou após viralizar nas redes sociais um vídeo em que ele pede para indígenas esconderem celulares e roupas "comuns" de uma foto durante uma visita, com Anitta, à aldeia Kuikuro, no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. O momento aconteceu em agosto, nos bastidores de uma gravação para o "Domingão com Huck", da Globo.

Em nota enviada ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, o apresentador afirmou que o pedido veio por "uma decisão de direção de arte, um ajuste pontual dentro do contexto de um set de filmagem".

"Sobre a imagem em questão, registrada nos bastidores de uma gravação, é importante esclarecer: não se tratou de impor qualquer tipo de limitação cultural ou de consumo. Foi apenas uma decisão de direção de arte, um ajuste pontual dentro do contexto de um set de filmagem, nada além disso", informou.

Huck também reforçou que não houve qualquer intenção de interferir em tradições ou modos de vida dos povos indígenas. 

Veja a nota na íntegra

“Minha relação com as comunidades indígenas no Brasil atravessa décadas. Sou, e sempre serei, defensor dos povos originários, de sua cultura, de sua territorialidade e de sua preservação. Dos Zo’é aos Yanomami, estive pessoalmente em dezenas de terras indígenas ao longo da minha trajetória. Eu conheço de perto essa realidade; não foi alguém que me contou.

Sempre defendi que as escolhas sobre modos de vida, tradições e caminhos futuros pertencem única e exclusivamente aos próprios povos indígenas.

Sobre a imagem em questão, registrada nos bastidores de uma gravação, é importante esclarecer: não se tratou de impor qualquer tipo de limitação cultural ou de consumo. Foi apenas uma decisão de direção de arte, um ajuste pontual dentro do contexto de um set de filmagem, nada além disso.”

A polêmica começou após viralizar um vídeo com os bastidores de Luciano Huck e Anitta no Parque Indígena do Xingu. Em um dos momentos, ele pede que as pessoas que não estivessem vestidas com roupas tradicionais indígenas se afastassem da filmagem. "Aí atrás, o de amarelo ali atrás", diz uma pessoa. "É, tira as roupas [não tradicionais]. Obrigado. É, limpa a cultura de vocês aí", completa Huck.

Pouco depois, ele pede para indígenas afastarem celulares. "É o seguinte: a gente tá cheio de câmera. Quanto mais celular de vocês aparece, eu acho que menos é a cultura de vocês. Quanto mais a gente conseguir preservar as nossas cenas sem celular... Porque assim, quando aparece vocês de celular, eu acho que mexe na cultura original. Quando tiver gravando, se vocês puderem 'segurar' o celular, eu acho que, quem tiver que ver, valoriza mais vocês. Se puder falar isso para o povo, é bom", afirma a um dos líderes indígenas.

