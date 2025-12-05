Boa notícia chegando: 4 signos recebem bênçãos poderosas ainda hoje (5 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 14:35
Se você estava esperando um sinal para acreditar de novo na sorte, aqui está: quatro signos entram nesta sexta-feira com um impulso especial do universo. A Lua acelera processos, ilumina conversas e remove travas e isso cai como um presente para quem já vinha lutando por mudanças.
Leão: A revelação que você esperava pode chegar. No trabalho, destaque absoluto.
10 livros para quem é do signo de Leão
Sagitário: Conversas inspiradoras, oportunidades e até declarações inesperadas no amor.
10 livros para quem é do signo de Sagitário
Capricórnio: Reconhecimento profissional e decisões certeiras.
10 livros para quem é do signo de Capricórnio
Peixes: Intuição forte e conexões emocionais profundas.
10 livros para quem é do signo de Peixes
Os demais signos também sentem o movimento do dia, mas esses quatro surfam uma onda especialmente positiva.