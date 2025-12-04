Irmão de Lucas Guimarães, influenciador Babal é flagrado agredindo namorada meses após condenação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:32
Menos de um ano depois de ser condenado por violência doméstica contra a ex-esposa, Teresa Santos Costa, o influenciador Babal Guimarães, irmão do influencer Lucas Guimarães, volta ao centro de uma nova e grave denúncia. Imagens divulgadas pelo Circo da Mídia mostram o momento em que ele agride a namorada, a modelo Karla Lessa, na porta de um condomínio em Maceió, durante a madrugada de 28 de novembro. Desde então, Karla apagou todas as fotos em que aparecia com Babal.
O registro, feito por uma câmera de segurança, mostra o casal discutindo na calçada. Em seguida, Babal aparece puxando Karla pelos cabelos. Ela tenta se afastar, mas o influenciador a empurra contra a parede, a segura com força pelo braço e ainda lança um objeto em sua direção. As imagens rapidamente circularam nas redes e provocaram forte repercussão.
A acusação não é isolada. Pelo contrário: esta é a terceira denúncia de violência doméstica envolvendo Babal.
Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação
Em janeiro de 2023, a influenciadora Emily Garcia registrou queixa contra ele e pediu medida protetiva. Antes disso, Babal já havia sido acusado pela ex-mulher, Teresa Costa, com quem foi casado por dez anos. No início deste ano, após descumprir medidas restritivas, como o toque de recolher e o comparecimento periódico à Justiça, ele chegou a ser preso.
Condenado pela Justiça de Penedo (AL) a 1 ano, 4 meses e 9 dias de regime aberto, Babal deveria cumprir regras rígidas impostas pela decisão judicial. Agora, com a nova acusação e a circulação das imagens, o caso deve ganhar novos desdobramentos.