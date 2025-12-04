Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Irmão de Lucas Guimarães, influenciador Babal é flagrado agredindo namorada meses após condenação

Vídeo mostra o influenciador atacando Karla Lessa na porta de um condomínio em Maceió

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:32

Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação
Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação Crédito: Divulgação

Menos de um ano depois de ser condenado por violência doméstica contra a ex-esposa, Teresa Santos Costa, o influenciador Babal Guimarães, irmão do influencer Lucas Guimarães, volta ao centro de uma nova e grave denúncia. Imagens divulgadas pelo Circo da Mídia mostram o momento em que ele agride a namorada, a modelo Karla Lessa, na porta de um condomínio em Maceió, durante a madrugada de 28 de novembro. Desde então, Karla apagou todas as fotos em que aparecia com Babal.

O registro, feito por uma câmera de segurança, mostra o casal discutindo na calçada. Em seguida, Babal aparece puxando Karla pelos cabelos. Ela tenta se afastar, mas o influenciador a empurra contra a parede, a segura com força pelo braço e ainda lança um objeto em sua direção. As imagens rapidamente circularam nas redes e provocaram forte repercussão.

Leia mais

Imagem - Chantagem abala Ernesto e Candinho reage mesmo desacordado em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (4)

Chantagem abala Ernesto e Candinho reage mesmo desacordado em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (4)

Imagem - Música mais buscada no Google em 2025 é parceria do cantor baiano J. Eskine com Fiuk; veja ranking

Música mais buscada no Google em 2025 é parceria do cantor baiano J. Eskine com Fiuk; veja ranking

Imagem - Lorena e Juquinha conquistam fãs internacionais: saiba como começou o novo casal queridinho de 'Três Graças'

Lorena e Juquinha conquistam fãs internacionais: saiba como começou o novo casal queridinho de 'Três Graças'

  • Reincidência

A acusação não é isolada. Pelo contrário: esta é a terceira denúncia de violência doméstica envolvendo Babal.

Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação

Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação por Divulgação
O influenciador Babal Guimarães por Reprodução/Redes Sociais
Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada, a modelo Karla Lessa, meses após condenação por Reprodução/Redes Sociais
Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação por Divulgação
O influenciador Babal Guimarães por Reprodução/Redes Sociais
Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação por Divulgação
O influenciador Babal Guimarães por Reprodução/Redes Sociais
Lucas Guimarães e o irmão de Babal Guimarães por Reprodução/Redes Sociais
Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação por Divulgação
O influenciador Babal Guimarães por Reprodução/Redes Sociais
O influenciador Babal Guimarães por Reprodução/Redes Sociais
O influenciador Babal Guimarães por Reprodução/Redes Sociais
Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação por Divulgação
1 de 13
Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação por Divulgação

Em janeiro de 2023, a influenciadora Emily Garcia registrou queixa contra ele e pediu medida protetiva. Antes disso, Babal já havia sido acusado pela ex-mulher, Teresa Costa, com quem foi casado por dez anos. No início deste ano, após descumprir medidas restritivas, como o toque de recolher e o comparecimento periódico à Justiça, ele chegou a ser preso.

Condenado pela Justiça de Penedo (AL) a 1 ano, 4 meses e 9 dias de regime aberto, Babal deveria cumprir regras rígidas impostas pela decisão judicial. Agora, com a nova acusação e a circulação das imagens, o caso deve ganhar novos desdobramentos.

Leia mais

Imagem - Rosalía confirma show único no Brasil em 2026; veja data e preços

Rosalía confirma show único no Brasil em 2026; veja data e preços

Imagem - Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Tags:

Agressão Violência Lucas Guimarães Violência Contra A Mulher Babal Guimarães

Mais recentes

Imagem - Qual o segredo das misteriosas pedras vivas que engordam e mudam de lugar?

Qual o segredo das misteriosas pedras vivas que engordam e mudam de lugar?
Imagem - Anjo do Amor avisa: Quinta traz cura emocional e reencontros inesperados para alguns signos hoje (4 de dezembro)

Anjo do Amor avisa: Quinta traz cura emocional e reencontros inesperados para alguns signos hoje (4 de dezembro)
Imagem - Lívia Andrade compra hotel na Serra Catarinense após susto em avião: ‘Aproveitar mais a vida’

Lívia Andrade compra hotel na Serra Catarinense após susto em avião: ‘Aproveitar mais a vida’

MAIS LIDAS

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
01

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Caminhão quebrado gera congestionamento na Avenida Paralela
02

Caminhão quebrado gera congestionamento na Avenida Paralela

Imagem - Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista
03

Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista

Imagem - Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição
04

Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição