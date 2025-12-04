REINCIDENTE

Irmão de Lucas Guimarães, influenciador Babal é flagrado agredindo namorada meses após condenação

Vídeo mostra o influenciador atacando Karla Lessa na porta de um condomínio em Maceió

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:32

Influenciador Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação Crédito: Divulgação

Menos de um ano depois de ser condenado por violência doméstica contra a ex-esposa, Teresa Santos Costa, o influenciador Babal Guimarães, irmão do influencer Lucas Guimarães, volta ao centro de uma nova e grave denúncia. Imagens divulgadas pelo Circo da Mídia mostram o momento em que ele agride a namorada, a modelo Karla Lessa, na porta de um condomínio em Maceió, durante a madrugada de 28 de novembro. Desde então, Karla apagou todas as fotos em que aparecia com Babal.

O registro, feito por uma câmera de segurança, mostra o casal discutindo na calçada. Em seguida, Babal aparece puxando Karla pelos cabelos. Ela tenta se afastar, mas o influenciador a empurra contra a parede, a segura com força pelo braço e ainda lança um objeto em sua direção. As imagens rapidamente circularam nas redes e provocaram forte repercussão.

Reincidência

A acusação não é isolada. Pelo contrário: esta é a terceira denúncia de violência doméstica envolvendo Babal.

Babal Guimarães é flagrado agredindo namorada meses após condenação 1 de 13

Em janeiro de 2023, a influenciadora Emily Garcia registrou queixa contra ele e pediu medida protetiva. Antes disso, Babal já havia sido acusado pela ex-mulher, Teresa Costa, com quem foi casado por dez anos. No início deste ano, após descumprir medidas restritivas, como o toque de recolher e o comparecimento periódico à Justiça, ele chegou a ser preso.