Casamento inesperado marca final de Samuel em Dona de Mim

Personagem irá se apaixonar por uma nova personagem na trama e construir uma família juntos

Elis Freire

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:54

Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mmim" Crédito: Reprodução

O final de Samuel (Juan Paiva) em Dona de Mim será inesperado para quem acompanhou o início da trama. O herdeiro da Boaz viverá uma fase dura ao perder a tutela de Rosa (Suely Franco) para Jaques (Marcello Novaes) e estará abalado com o fim do relacionamento com Leona (Clara Moneke), mas uma grande reviravolta tomará conta da vida dele.

Mesmo atordoado, Samuel vai seguir em frente em suas batalhas e encontrará apoio na advogada Vivian (Marina Rigueira). Será com essa nova personagem que o jovem irá iniciar um relacionamento. Os dois se compreenderão e irão se apaixonar perdidamente na trama das 7 da TV Globo. As informações são de André Romano, do Observatório da TV.

O momento de virada acontecerá quando Samuel conquistará a guarda definitiva da irmã Sofia (Elis Cabral), após tantas frustrações. Ele, então, pedirá Vivian em casamento de forma inesperada e ela aceitará dividir a vida com ele. O folhetim encerrará com Samuel finalmente vivendo a estabilidade tão sonhada e construindo uma família ao lado da mulher.