Oposto da ficção: conheça a casa de Marcello Novaes, o Jaques de Dona de Mim

Ator vive na região serrana de Teresópolis (RJ)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 19:54

Jacques levará rasteira de aliado
Jacques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / TV Globo

Diferente de Dona de Mim, novela das 7 da Globo em que Jaques (Marcello Novaes) busca dominar a mansão dos Boaz e a empresa da família, o ator Marcello Novaes escolheu viver longe do luxo. Com estilo vida oposto ao do personagem que interpreta na ficção, o artista fincou residência em um sítio na região serrana de Teresópolis, no interior do Rio de Janeiro.

Em meio à natureza, trabalhos manuais de plantação e confecção de objetos reutilizáveis, Marcello construiu sua morada, que esbanja paz e tranquilidade. O famoso preferiu trocar a agitação da capital carioca onde morava pelo lugar carregado de valor sentimental. O sítio foi comprado do tio de Marcello e era um local frequentado pelo ator na adolescência para buscar refúgio. 

Como é a casa de Marcello Novaes

Anteriormente, o artista que vive o vilão Jacques morava em uma casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Mas agora, o seu vizinho mais próximo fica a mais de 800 metros, não tem sofrimento com barulho ou mesmo rodovias próximas. A ideia é poder aproveitar a vida e a família sem o caos da cidade grande. 

No local, ele tem uma horta orgânica, onde cultiva alimentos para consumo próprio, além de uma oficina para fazer trabalhos manuais. Amante da arte de construir móveis e objetos decorativos a partir de materiais naturais, Marcello já surgiu diversas vezes nas redes sociais usando uma serra e outros equipamentos para criar. 

Por uma questão de praticidade, o ator mantém a casa na capital fluminense para quando precisa estar mais próximo dos locais dos compromissos. Mas, o seu novo lar está no sítio envolvo por natureza e agora ele tem o cantar dos pássaros como música de fundo. 

Dona de mim Casarão Casas Família Natureza

