Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar

Personagem vai chegar se impondo e será odiado pela família Boaz

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18:02

Jacques se surpreenderá com atitude de Filipa
Jacques verá seu mundo cair com chegada de novo personagem Crédito: Reprodução / TV Globo

reta final de "Dona de Mim" vai ganhar um novo vilão que deixará a tensão lá em cima, provocando grandes reviravoltas. Quem chegará na trama das 19h da TV Globo é Hudson, que será interpretado pelo experiente Emílio Dantas. O novo personagem vai surgir já se impondo e abalando as estruturas e o mundo de Jaques (Marcello Novaes).

O objetivo de Hudson será conquistar a todo custo a empresa de lingeries Boaz, junto a ninguém mais ninguém menos que Ellen (Camila Pitanga), que retornará ao folhetim após ter sido dada como morta por todos. Os dois formarão uma parceria e estarão dispostos a passar por cima de todo mundo se for necessário para conseguirem o que desejam. As informações são de André Romano, do Observatório da TV.

Emílio Dantas viverá Hudson em "Dona de Mim"

Emílio Dantas viverá Hudson na reta final de "Dona de Mim" por Reprodução
Emílio Dantas viverá Hudson na reta final de "Dona de Mim" por Reprodução
Emílio Dantas viverá Hudson na reta final de "Dona de Mim" por Reprodução
Emílio Dantas foi Theo em Vai na Fé por divulgação
Emílio Dantas em Vai na Fé por divulgação
1 de 5
Emílio Dantas viverá Hudson na reta final de "Dona de Mim" por Reprodução

LEIA MAIS

Personagem nova chega em Dona de Mim para 'substituir' Leo

Samuel engata novo romance em Dona de Mim após levar pé na bunda de Leona

Filipa sofre acidente e destino de Sofia muda novamente em 'Dona de Mim'

Término, parto em ônibus, armação: veja resumo de 'Dona de Mim', semana de 03/11 a 8/11

Festa de Ryan vira confronto com personagem ferido em Dona de Mim

Perigosos e calculistas, eles aparecerão casados e Hudson com um filho pequeno, com idade próxima a de Sofia (Elis Cabral). O primeiro passo da família será tentar afastar Samuel (Juan Paiva), presidente da empresa. Com a chegada deles, os personagens ficarão em estado de alerta, sabendo que a crueldade e esperteza da dupla poderá puxar os tapetes deles.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

Leia mais

Imagem - Esposa diz que Daniel Cravinhos já deu detalhes do assassinato dos pais de Suzane von Richthofen: 'Somos duas bichas fofoqueiras'

Esposa diz que Daniel Cravinhos já deu detalhes do assassinato dos pais de Suzane von Richthofen: 'Somos duas bichas fofoqueiras'

Imagem - Globo prepara ‘Avenida Brasil 2’ em nova fase com Carminha e Tufão, diz colunista

Globo prepara ‘Avenida Brasil 2’ em nova fase com Carminha e Tufão, diz colunista

Imagem - ‘A Fazenda 17’: enquete do CORREIO aponta empate e indecisão do público para eliminar participante

‘A Fazenda 17’: enquete do CORREIO aponta empate e indecisão do público para eliminar participante

Tags:

Dona de mim tv Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda

Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda
Imagem - Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)