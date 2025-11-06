Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18:02
A reta final de "Dona de Mim" vai ganhar um novo vilão que deixará a tensão lá em cima, provocando grandes reviravoltas. Quem chegará na trama das 19h da TV Globo é Hudson, que será interpretado pelo experiente Emílio Dantas. O novo personagem vai surgir já se impondo e abalando as estruturas e o mundo de Jaques (Marcello Novaes).
O objetivo de Hudson será conquistar a todo custo a empresa de lingeries Boaz, junto a ninguém mais ninguém menos que Ellen (Camila Pitanga), que retornará ao folhetim após ter sido dada como morta por todos. Os dois formarão uma parceria e estarão dispostos a passar por cima de todo mundo se for necessário para conseguirem o que desejam. As informações são de André Romano, do Observatório da TV.
Emílio Dantas viverá Hudson em "Dona de Mim"
Perigosos e calculistas, eles aparecerão casados e Hudson com um filho pequeno, com idade próxima a de Sofia (Elis Cabral). O primeiro passo da família será tentar afastar Samuel (Juan Paiva), presidente da empresa. Com a chegada deles, os personagens ficarão em estado de alerta, sabendo que a crueldade e esperteza da dupla poderá puxar os tapetes deles.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.