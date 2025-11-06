NOVIDADE

Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar

Personagem vai chegar se impondo e será odiado pela família Boaz

Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18:02

Jacques verá seu mundo cair com chegada de novo personagem Crédito: Reprodução / TV Globo

A reta final de "Dona de Mim" vai ganhar um novo vilão que deixará a tensão lá em cima, provocando grandes reviravoltas. Quem chegará na trama das 19h da TV Globo é Hudson, que será interpretado pelo experiente Emílio Dantas. O novo personagem vai surgir já se impondo e abalando as estruturas e o mundo de Jaques (Marcello Novaes).

O objetivo de Hudson será conquistar a todo custo a empresa de lingeries Boaz, junto a ninguém mais ninguém menos que Ellen (Camila Pitanga), que retornará ao folhetim após ter sido dada como morta por todos. Os dois formarão uma parceria e estarão dispostos a passar por cima de todo mundo se for necessário para conseguirem o que desejam. As informações são de André Romano, do Observatório da TV.

Emílio Dantas viverá Hudson em "Dona de Mim" 1 de 5

Perigosos e calculistas, eles aparecerão casados e Hudson com um filho pequeno, com idade próxima a de Sofia (Elis Cabral). O primeiro passo da família será tentar afastar Samuel (Juan Paiva), presidente da empresa. Com a chegada deles, os personagens ficarão em estado de alerta, sabendo que a crueldade e esperteza da dupla poderá puxar os tapetes deles.