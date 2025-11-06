‘A Fazenda 17’: enquete do CORREIO aponta empate e indecisão do público para eliminar participante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:06
A votação da 7ª Roça de A Fazenda 17 está dividindo o público. Segundo enquete do CORREIO, na manhã desta quinta-feira (30), a disputa pela permanência no reality rural segue indefinida e promete uma das eliminações mais tensas da temporada.
Com 35,39% dos votos, Tamires aparece como a mais cotada para deixar o programa, mas a diferença para Rayane Fuglizi, que soma 34,05%, é mínima. Logo atrás, Yoná Souza aparece com 30,56%, mantendo o suspense até o resultado oficial desta noite.
Sétima Roça de A Fazenda 17
O fazendeiro Toninho Tornado abriu a votação e indicou Rayane direto para a berlinda, justificando que a influenciadora “não aguentava mais o jogo e sentia falta do filho”. Na sequência, Matheus Martins, que ficou com o Poder da Chama Branca, precisou indicar dois peões para votação entre os colegas e escolheu Tamires e Carol.
A ex de Davi Brito levou a pior e foi a mais votada, ocupando o terceiro banquinho. O quarto lugar ficou com Wallas, que sobrou no Resta Um. Já Yoná foi a mais votada da sede, recebendo 11 votos dos colegas.
A apresentadora Adriane Galisteu comanda ao vivo a eliminação nesta quinta, a partir das 22h45, na Record.