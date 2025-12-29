Acesse sua conta
A Lua domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (29 de dezembro): sensibilidade elevada e verdades que pedem silêncio

A carta do dia fala sobre emoções à flor da pele, intuição aguçada e a importância de não agir no impulso

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 00:45

Baralho cigano
Baralho cigano Crédito: Shutterstock

O Baralho Cigano desta segunda-feira traz como carta central A Lua, símbolo de sensibilidade, intuição e tudo aquilo que se move no campo emocional de forma profunda, ainda que nem sempre clara. O dia pede cautela com reações imediatas e mais atenção ao que é sentido, não necessariamente ao que é dito.

No campo emocional, A Lua indica oscilações de humor, lembranças que retornam sem aviso e sentimentos que parecem confusos, mas carregam mensagens importantes. É um momento de observar, não de confrontar. Nem toda emoção precisa ser explicada ou resolvida agora. Algumas apenas pedem acolhimento.

Na vida prática, a carta alerta para ruídos de comunicação e interpretações equivocadas. Suposições podem gerar desgastes desnecessários. O conselho é checar informações, evitar decisões precipitadas e respeitar o próprio ritmo. Hoje, a pressa pode distorcer a realidade.

Espiritualmente, A Lua amplia a percepção. Sonhos, sensações físicas e intuições ganham força e funcionam como orientação. O silêncio consciente ajuda a separar intuição de medo. Confiar no que se sente, sem se perder em fantasias, é o equilíbrio que o dia pede.

A mensagem do Baralho Cigano para este 29 de dezembro é clara: nem tudo precisa de resposta imediata. Algumas verdades se revelam melhor quando há silêncio, paciência e disposição para sentir antes de agir.

