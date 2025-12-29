ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta segunda (29 de dezembro) avisa: é hora de ajustes finais, conversas necessárias e escolhas para 5 signos

Não é um dia de empurrar decisões para depois

Fernanda Varela

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 00:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O Anjo da Guarda do dia 29 de dezembro, nesta segunda-feira (29), traz uma energia de transição. Para cinco signos, o momento pede atenção aos detalhes, às palavras não ditas e às situações que insistem em reaparecer. Não é um dia de empurrar decisões para depois. O que for resolvido agora tende a aliviar o peso emocional antes da virada do ano.

Áries

O recado para Áries envolve controle emocional. O Anjo da Guarda alerta para reações impulsivas que podem gerar arrependimento. Escolher o diálogo em vez do confronto evita rupturas desnecessárias neste fim de ciclo.

Touro

Para Touro, o dia pede desapego de certezas antigas. O Anjo da Guarda indica que mudar de opinião não é fraqueza, é maturidade. Rever posições pode abrir caminhos mais leves e coerentes com o momento atual.

Gêmeos

O recado chega por meio de conversas. Algo importante precisa ser dito ou esclarecido. O Anjo da Guarda orienta a não fugir do diálogo, mesmo que ele traga desconforto inicial. A verdade organiza o que está confuso.

Virgem

Para Virgem, o alerta é sobre excesso de cobrança. O Anjo da Guarda pede que você reconheça o quanto já fez e pare de exigir perfeição de si e dos outros. Ajustes simples hoje evitam desgaste emocional maior.

Aquário

O Anjo da Guarda chama atenção para decisões práticas. Situações que ficaram em aberto precisam de definição. Adiar novamente pode gerar ansiedade desnecessária. Escolher agora traz sensação de controle e clareza.

