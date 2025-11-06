Acesse sua conta
Compraria? Veja os chinelos vendidos por Suzane Von Richthofen por R$ 150

Ex-detenta voltou aos holofotes após sucesso de série e lucra com produtos artesanais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:34

Suzane von Richthofen reaparece vendendo chinelos personalizados por até R$ 150 nas redes sociais
Suzane von Richthofen reaparece vendendo chinelos personalizados por até R$ 150 nas redes sociais Crédito: Reprodução

O sucesso da série Tremembé, da Prime Video, reacendeu o interesse do público sobre Suzane von Richthofen, condenada em 2006 pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia. Aos 42 anos, ela tenta reconstruir a vida longe dos holofotes e vem chamando atenção ao vender chinelos personalizados nas redes sociais, com preços que chegam a R$150 o par.

Os modelos, decorados com pedrinhas, missangas e apliques coloridos, são anunciados em uma conta no Instagram com mais de 60 mil seguidores. Além dos chinelos, o perfil divulga outros produtos como pantufas, porta-jalecos e itens bordados à mão. Desde o lançamento de Tremembé, série que mistura ficção e realidade sobre o presídio onde Suzane cumpriu pena por quase 20 anos, a ex-detenta passou a postar com mais frequência.

Ela cumpre pena em liberdade condicional desde 2023 e vive no interior de São Paulo com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e o filho, nascido em janeiro de 2024.

Chinelos Su Entre Linhas
Chinelos Su Entre Linhas por Reprodução/Instagram
Chinelos Su Entre Linhas por Reprodução/Instagram
Chinelos Su Entre Linhas por Reprodução/Instagram
Chinelos Su Entre Linhas por Reprodução/Instagram
Chinelos Su Entre Linhas por Reprodução/Instagram
Chinelos Su Entre Linhas por Reprodução/Instagram
Chinelos Su Entre Linhas por Reprodução/Instagram
Chinelos Su Entre Linhas por Reprodução/Instagram
Chinelos Su Entre Linhas

Cliente reclama de ter sido “enganada”

Entre as polêmicas recentes, uma cliente relatou em 2024 ter se sentido enganada ao comprar um par de chinelos na loja virtual Su Entrelinhas. Pamela Siqueira, de 34 anos, afirmou que acreditava que Suzane personalizava os produtos, mas descobriu que o trabalho é feito por uma equipe de costureiras chefiada por sua ex-cunhada, Josiely Olberg.

A consumidora contou ter pago R$178, já com o frete, por um modelo chamado “Sereia”, enviado do endereço de uma empresa em Angatuba (SP). O local é sede do escritório que representa Suzane em processos judiciais, incluindo o de sucessão familiar.

Apesar da repercussão, Suzane não se manifestou sobre as críticas e segue divulgando os produtos no perfil, que está fechado para comentários.

