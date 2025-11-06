Acesse sua conta
Suzane von Richthofen vende chinelos personalizados por R$ 150 na internet

Após sucesso da série Tremembé, ex-detenta volta a ser comentada ao divulgar produtos artesanais em perfil no Instagram

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 07:09

Suzane von Richthofen reaparece vendendo chinelos personalizados por até R$ 150 nas redes sociais
Suzane von Richthofen reaparece vendendo chinelos por até R$ 150 nas redes sociais Crédito: Reprodução

O sucesso da série Tremembé, da Prime Video, reacendeu o interesse do público sobre Suzane von Richthofen, e colocou novamente seu nome entre os mais buscados da internet. Condenada em 2006 pelo assassinato dos pais, Suzane, hoje com 42 anos, tenta recomeçar a vida longe dos holofotes e vem chamando atenção ao vender chinelos personalizados por até R$ 150 nas redes sociais.

Discreta, ela mantém uma conta comercial com mais de 59 mil seguidores, onde divulga sandálias decoradas com pedras e strass. Desde a estreia da série, estrelada por Marina Ruy Barbosa, Suzane intensificou as postagens, chegando a publicar cinco fotos em um único dia. Os comentários, no entanto, foram limitados, nas poucas publicações abertas, internautas deixaram mensagens irônicas como “Lindas, só o preço que mata” e “Se deixar o chinelo virado, a mãe morre?”.

Desde que deixou o regime fechado em 2023, Suzane vive no interior de São Paulo com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e o filho, que leva o nome do pai. Ela voltou a cursar Direito e evita aparecer em fotos, mas o interesse do público sobre sua vida aumentou após a repercussão da série, que já é a produção mais assistida do Prime Video no Brasil.

Tags:

Tremembé Suzane von Richthofen

