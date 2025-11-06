VENDAS ONLINE

Suzane von Richthofen vende chinelos personalizados por R$ 150 na internet

Após sucesso da série Tremembé, ex-detenta volta a ser comentada ao divulgar produtos artesanais em perfil no Instagram

Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 07:09

Suzane von Richthofen reaparece vendendo chinelos por até R$ 150 nas redes sociais Crédito: Reprodução

O sucesso da série Tremembé, da Prime Video, reacendeu o interesse do público sobre Suzane von Richthofen, e colocou novamente seu nome entre os mais buscados da internet. Condenada em 2006 pelo assassinato dos pais, Suzane, hoje com 42 anos, tenta recomeçar a vida longe dos holofotes e vem chamando atenção ao vender chinelos personalizados por até R$ 150 nas redes sociais.

Discreta, ela mantém uma conta comercial com mais de 59 mil seguidores, onde divulga sandálias decoradas com pedras e strass. Desde a estreia da série, estrelada por Marina Ruy Barbosa, Suzane intensificou as postagens, chegando a publicar cinco fotos em um único dia. Os comentários, no entanto, foram limitados, nas poucas publicações abertas, internautas deixaram mensagens irônicas como “Lindas, só o preço que mata” e “Se deixar o chinelo virado, a mãe morre?”.