Adriane Galisteu revela como o Super Paiol vai mudar o jogo em A Fazenda 17

Nova dinâmica vai eliminar dois peões de uma vez e promete agitar o reality rural nas próximas semanas

Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 06:37

Adriane Galisteu é a apresentadora de "A Fazenda" Crédito: Reprodução/Instagram

A partir do domingo (9/11), o público de A Fazenda 17 terá um poder decisivo: escolher quem será salvo na primeira etapa do novo “Super Paiol”. Na segunda (10/11), os quatro menos votados vão direto para o segmento especial, e na terça (11/11) os dois com menor votação são eliminados. As informações foram confirmadas por Adriane Galisteu.

A nova etapa criada pela produção do reality promete eliminar dois peões em sequência, antes mesmo da Roça tradicional, introduzindo votação popular e eliminação rápida como pontos-chave.

Domingo (9/11): Abertura de votação, público escolhe quem salvar, exceto o Fazendeiro da semana.

Segunda-feira (10/11): Os quatro peões com menor votação entram no Super Paiol.

Terça-feira (11/11): Dois menos votados são eliminados, os outros dois retornam ao jogo e se juntam à formação da Roça.

Segundo a apresentadora, o formato foi pensado para “podar umas plantas”, ou seja, afastar participantes que têm baixo protagonismo e pouca interação dentro da sede.