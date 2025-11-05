LUXO EM QUATRO RODAS

Carros de luxo de Nego Di vão a leilão; veja como participar e os valores

Veículos de luxo do ex-BBB Nego Di, avaliados em mais de R$ 500 mil, serão leiloados pela Justiça

Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:20

Veículos de luxo de Nego Di, avaliados em mais de R$ 500 mil, serão leiloado Crédito: Reprodução

Dois carros de luxo pertencentes ao humorista e ex-BBB Nego Di serão leiloados nesta quarta-feira (5) por determinação da Justiça do Rio Grande do Sul. Avaliados em pouco mais de R$ 500 mil, os veículos integram o processo que apura supostos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso.

A alienação judicial acontecerá de forma online, a partir das 14h, por meio da plataforma credenciada Trevisan Leilões. Caso não haja lances compatíveis com o valor de avaliação, uma nova rodada está prevista para 12 de novembro, no mesmo horário.

Carros de Luxo de Nego Di 1 de 3

O Lote 1 corresponde a uma RAM Classic Laramie 2022, vermelha e blindada (nível III-A), avaliada em R$ 245.583,90. Já o Lote 2 traz uma Range Rover Velar 2.0 P250 R-Dynamic SE 2018, branca, avaliada em R$ 263.268,00. Somados, os veículos chegam a aproximadamente R$ 508 mil.

A Justiça determinou a venda antecipada dos bens para garantir a restituição de valores obtidos em esquemas de rifas virtuais e outras atividades sob investigação. O processo corre em segredo de justiça.

Nego Di 1 de 5

Quem quiser participar deve se cadastrar no site da leiloeira com, no mínimo, quatro horas de antecedência. Após a aprovação, os interessados poderão fazer lances online. O edital exige ofertas iguais ou superiores ao valor de avaliação, propostas muito abaixo desse montante serão automaticamente recusadas.