Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carros de luxo de Nego Di vão a leilão; veja como participar e os valores

Veículos de luxo do ex-BBB Nego Di, avaliados em mais de R$ 500 mil, serão leiloados pela Justiça

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:20

Veículos de luxo de Nego Di, avaliados em mais de R$ 500 mil, serão leiloado
Veículos de luxo de Nego Di, avaliados em mais de R$ 500 mil, serão leiloado Crédito: Reprodução

Dois carros de luxo pertencentes ao humorista e ex-BBB Nego Di serão leiloados nesta quarta-feira (5) por determinação da Justiça do Rio Grande do Sul. Avaliados em pouco mais de R$ 500 mil, os veículos integram o processo que apura supostos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso.

A alienação judicial acontecerá de forma online, a partir das 14h, por meio da plataforma credenciada Trevisan Leilões. Caso não haja lances compatíveis com o valor de avaliação, uma nova rodada está prevista para 12 de novembro, no mesmo horário.

Carros de Luxo de Nego Di

Veículos de Nego Di são avaliados em mais de R$ 500 mil por Reprodução/Trevisan Leiloes
Veículo RAM Classic Laramie, avaliado em R$ 245.583,90 por Reprodução/Trevisan Leiloes
Veículo Range Rover Velar 2.0 P250 R-Dynamic SE, avaliado em R$ 263.268,00 por Reprodução/Trevisan Leiloes
1 de 3
Veículos de Nego Di são avaliados em mais de R$ 500 mil por Reprodução/Trevisan Leiloes

O Lote 1 corresponde a uma RAM Classic Laramie 2022, vermelha e blindada (nível III-A), avaliada em R$ 245.583,90. Já o Lote 2 traz uma Range Rover Velar 2.0 P250 R-Dynamic SE 2018, branca, avaliada em R$ 263.268,00. Somados, os veículos chegam a aproximadamente R$ 508 mil.

A Justiça determinou a venda antecipada dos bens para garantir a restituição de valores obtidos em esquemas de rifas virtuais e outras atividades sob investigação. O processo corre em segredo de justiça.

Nego Di

Nego Di por Reprodução
Nego Di por Reprodução
Nego Di por Reprodução
Nego Di por Reprodução
Nego Di por Reprodução
1 de 5
Nego Di por Reprodução

Quem quiser participar deve se cadastrar no site da leiloeira com, no mínimo, quatro horas de antecedência. Após a aprovação, os interessados poderão fazer lances online. O edital exige ofertas iguais ou superiores ao valor de avaliação, propostas muito abaixo desse montante serão automaticamente recusadas.

Se não houver vencedores na primeira rodada, os carros retornarão ao leilão com novas condições. O valor arrecadado será depositado em conta judicial até o fim do processo.

Leia mais

Imagem - Bailarino de Lore Improta denuncia injúria racial em academia de Salvador e desabafa: 'Fiquei sem reação'

Bailarino de Lore Improta denuncia injúria racial em academia de Salvador e desabafa: 'Fiquei sem reação'

Imagem - Choro, denúncia e tensão: os bastidores da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias que foi parar no compliance da Globo

Choro, denúncia e tensão: os bastidores da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias que foi parar no compliance da Globo

Imagem - Isa Scherer rebate críticas e esclarece polêmica sobre vaga de emprego com salário de R$ 1.800

Isa Scherer rebate críticas e esclarece polêmica sobre vaga de emprego com salário de R$ 1.800

Tags:

Leilão Nego di Carros de Luxo de Nego di

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)
Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos