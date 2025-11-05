Carros de luxo de Nego Di vão a leilão; veja como participar e os valores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:20
Dois carros de luxo pertencentes ao humorista e ex-BBB Nego Di serão leiloados nesta quarta-feira (5) por determinação da Justiça do Rio Grande do Sul. Avaliados em pouco mais de R$ 500 mil, os veículos integram o processo que apura supostos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso.
A alienação judicial acontecerá de forma online, a partir das 14h, por meio da plataforma credenciada Trevisan Leilões. Caso não haja lances compatíveis com o valor de avaliação, uma nova rodada está prevista para 12 de novembro, no mesmo horário.
Carros de Luxo de Nego Di
O Lote 1 corresponde a uma RAM Classic Laramie 2022, vermelha e blindada (nível III-A), avaliada em R$ 245.583,90. Já o Lote 2 traz uma Range Rover Velar 2.0 P250 R-Dynamic SE 2018, branca, avaliada em R$ 263.268,00. Somados, os veículos chegam a aproximadamente R$ 508 mil.
A Justiça determinou a venda antecipada dos bens para garantir a restituição de valores obtidos em esquemas de rifas virtuais e outras atividades sob investigação. O processo corre em segredo de justiça.
Nego Di
Quem quiser participar deve se cadastrar no site da leiloeira com, no mínimo, quatro horas de antecedência. Após a aprovação, os interessados poderão fazer lances online. O edital exige ofertas iguais ou superiores ao valor de avaliação, propostas muito abaixo desse montante serão automaticamente recusadas.
Se não houver vencedores na primeira rodada, os carros retornarão ao leilão com novas condições. O valor arrecadado será depositado em conta judicial até o fim do processo.