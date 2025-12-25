BASTIDORES

Apresentadora desabafa após demissão às vésperas do Natal e lamenta: 'Não pude me despedir'

Pamela Domingues fala pela primeira vez após ser dispensada depois de quase 20 anos na emissora

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 10:23

Apresentadora Pamela Domingues Crédito: Reprodução/Gazeta

Pamela Domingues usou as redes sociais para abrir o coração após ser demitida da TV Gazeta, onde trabalhou por quase duas décadas. A apresentadora, que comandava o programa Mulheres, contou que foi desligada da emissora logo após o fim da atração, na sexta-feira (19), o que a impediu de se despedir dos telespectadores ao vivo, algo que, segundo ela, doeu mais do que o próprio desligamento.

Em uma sequência de vídeos publicados no Instagram, Pamela agradeceu o carinho do público e afirmou encerrar o ciclo em paz. “Sou extremamente grata. Saio sabendo que entreguei o meu melhor todos os dias”, disse. Ainda assim, ela fez questão de pontuar o momento escolhido para a demissão. “Confesso que ninguém merece passar por isso às vésperas do Natal, em pleno recesso de fim de ano”, desabafou.

A comunicadora revelou que não foi pega totalmente de surpresa. Com a recente mudança de gestão na emissora, ela já imaginava que poderia ser atingida pela reestruturação. Mesmo assim, afirmou que o impacto emocional foi grande, especialmente pela forma como tudo aconteceu. “Fui desligada depois do programa, em uma conversa interna. Não tive a chance de fechar esse ciclo como gostaria, diante do público que me acompanhou por tantos anos”, explicou.

Um dos momentos mais marcantes relatados por Pamela foi a reação dos colegas de trabalho. Segundo ela, após a reunião que confirmou sua saída, integrantes da produção se reuniram na porta de seu camarim para oferecer apoio. “Todo mundo emocionado, trazendo palavras sinceras, da alma. Naquele instante, tive certeza de que fiz tudo certo. Tocar pessoas é maior do que qualquer empresa”, afirmou.

Otimista, Pamela garante que encara o fim dessa etapa como um recomeço. Ela pretende se dedicar ainda mais à produção de conteúdo digital e à sua marca de pijamas, a Pijampam. “Quem planta o bem, colhe o melhor. E sinto que 2026 já está me esperando”, declarou.