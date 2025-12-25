Acesse sua conta
Pai de Isabel Veloso celebra avanços na UTI e fala em 'grandes vitórias' na recuperação da filha

Joelson Veloso agradeceu as orações e destacou a melhora ventilatória da influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 09:01

Isabel Veloso tem câncer terminal
Isabel Veloso tem câncer terminal Crédito: Rerpodução

Internada em estado grave e ainda considerado instável, Isabel Veloso segue lutando pela vida na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. Na véspera de Natal, o pai da influenciadora, Joelson Veloso, recorreu às redes sociais para dividir com os seguidores uma atualização que trouxe alívio e esperança à família e a quem acompanha o caso.

Em uma mensagem carregada de fé, Joelson destacou que, mesmo diante da gravidade do quadro, pequenos avanços têm significado muito. “Cada melhora é um milagre. São respostas às orações e à força que ela carrega dentro de si. Seguimos firmes, acreditando na recuperação completa”, escreveu ele, agradecendo o apoio e as correntes de oração.

Horas depois, o pai voltou a se manifestar, trazendo sinais considerados positivos pela família. Segundo Joelson, Isabel apresentou estabilidade no quadro geral e uma melhora na ventilação, o que foi definido por ele como “grandes vitórias” dentro do tratamento intensivo. “Seguimos em oração constante, confiando que cada dia será um passo a mais na recuperação da Isabel. Gratidão a todos”, completou.

A manifestação acontece em meio a uma forte mobilização da família. Um dia antes, a irmã da influenciadora, Priscila Kiekow, também tocou os seguidores ao publicar um registro simbólico, falando sobre a dor da distância e a conexão emocional que mantém com Isabel mesmo longe do leito hospitalar. Em sua reflexão, ela destacou que o amor encontra formas silenciosas de permanecer, mesmo nos momentos mais difíceis.

Atualizações sobre o estado de saúde de Isabel Veloso

Pai de Isabel Veloso celebra avanços na UTI e fala em 'grandes vitórias' na recuperação da filha

Já Lucas Borbas, marido de Isabel, fez recentemente um apelo público pedindo doações de sangue para o hospital onde ela está internada, reforçando a rede de solidariedade em torno do tratamento.

Isabel enfrenta um Linfoma de Hodgkin desde a adolescência e, no início de dezembro, precisou ser entubada novamente após complicações respiratórias. Desde então, permanece sob cuidados intensivos, cercada pela fé da família.

