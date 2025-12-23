Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marido de Isabel Veloso convoca campanha de doação de sangue: 'Urgente'

Influenciadora está internada em hospital em Curitiba desde 26 de novembro com complicações de um câncer

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 18:57

Lucas Borbas e Isabel Veloso
Lucas Borbas e Isabel Veloso Crédito: Reprodução

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, convocou os seguidores nesta terça-feira (23) a participarem de uma campanha de doação de sangue para o Hospital Erasto Gaertner, onde a influenciadora segue internada na UTI em estado grave. O influencer, que tem atualizado o estado de saúde da amada dia após dia para os fãs, agora ele pede uma ação concreta para ajudar Isabel. 

As doações podem ser feitas no Hospital, localizado na rua Dr. Ovande do Amaral, 201, em Curitiba, por pessoas dos tipos sanguíneos O- e A-. Após compartilhar as informações da campanha, Lucas não deu mais detalhes sobre um possível piora no quadro de Isabel Veloso, internada desde 26 de novembro com níveis altos de magnésio no sangue. 

Isabel Veloso e o marido, Lucas Borbas

Campanha de doação de sangue para Isabel Veloso por Reprodução
Lucas Borbas posta sobre Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Lucas Borbas chorou ao falar de Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso inicia transplante de medula com doação do pai por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Isabel Veloso por Reprodução
1 de 11
Campanha de doação de sangue para Isabel Veloso por Reprodução

LEIA MAIS

Lucas Borbas publica carta aberta para Isabel Veloso e emociona: ‘Entrego o melhor nas mãos de Deus'

Após anunciar corrente de oração, Lucas Borbas atualiza quadro de saúde de Isabel Veloso: ‘Ganhei meu dia’

Pai de Isabel Veloso desabafa sobre angústia com ausência de notícias sobre a filha: 'Está nas mãos do Pai'

Marido de Isabel Veloso atualiza estado de saúde da influenciadora: 'Segue sedada'

Estado de saúde de Isabel Veloso preocupa e marido pede orações após notícias delicadas

Estado de saúde de Isabel

Isabel Veloso está internada no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, desde 26 de novembro. Na época, os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia e então foi entubada.

No último dia 15, o marido de Isabel, Lucas Borbas, informou que a influenciadora estava sedada e estável e, mais recentemente, ele veio à público pedir orações pela melhora da amada. 

Isabel, de 19 anos, foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo no sistema linfático.

Leia mais

Imagem - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira adotaram 18 pets durante o relacionamento; veja

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira adotaram 18 pets durante o relacionamento; veja

Imagem - MC Daniel se pronuncia sobre as graves acusações da ex Lorena Maria

MC Daniel se pronuncia sobre as graves acusações da ex Lorena Maria

Imagem - Dona de Mim volta no tempo e revela como Ellen e Hudson se conheceram

Dona de Mim volta no tempo e revela como Ellen e Hudson se conheceram

Tags:

Câncer Sangue Doação Hospital Isabel Veloso Lucas Borbas

Mais recentes

Imagem - 2026 com os dois pés na porta: saiba qual a cor ideal de Havaianas para cada signo

2026 com os dois pés na porta: saiba qual a cor ideal de Havaianas para cada signo
Imagem - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira adotaram 18 pets durante o relacionamento; veja

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira adotaram 18 pets durante o relacionamento; veja
Imagem - MC Daniel se pronuncia sobre as graves acusações da ex Lorena Maria

MC Daniel se pronuncia sobre as graves acusações da ex Lorena Maria

MAIS LIDAS

Imagem - Irregularidades na venda de combustível levam à interdição de bombas em postos de Salvador e RMS
01

Irregularidades na venda de combustível levam à interdição de bombas em postos de Salvador e RMS

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
02

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores
03

Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores

Imagem - Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas
04

Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas