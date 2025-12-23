ESTADO GRAVE

Marido de Isabel Veloso convoca campanha de doação de sangue: 'Urgente'

Influenciadora está internada em hospital em Curitiba desde 26 de novembro com complicações de um câncer

Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 18:57

Lucas Borbas e Isabel Veloso Crédito: Reprodução

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, convocou os seguidores nesta terça-feira (23) a participarem de uma campanha de doação de sangue para o Hospital Erasto Gaertner, onde a influenciadora segue internada na UTI em estado grave. O influencer, que tem atualizado o estado de saúde da amada dia após dia para os fãs, agora ele pede uma ação concreta para ajudar Isabel.

As doações podem ser feitas no Hospital, localizado na rua Dr. Ovande do Amaral, 201, em Curitiba, por pessoas dos tipos sanguíneos O- e A-. Após compartilhar as informações da campanha, Lucas não deu mais detalhes sobre um possível piora no quadro de Isabel Veloso, internada desde 26 de novembro com níveis altos de magnésio no sangue.

Estado de saúde de Isabel

Isabel Veloso está internada no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, desde 26 de novembro. Na época, os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia e então foi entubada.

No último dia 15, o marido de Isabel, Lucas Borbas, informou que a influenciadora estava sedada e estável e, mais recentemente, ele veio à público pedir orações pela melhora da amada.