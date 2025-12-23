Acesse sua conta
MC Daniel se pronuncia sobre as graves acusações da ex Lorena Maria

Funkeiro publicou um vídeo nas redes sociais rebatendo o exposed da influencer sobre ele

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17:28

MC Daniel se pronunciou sobre polêmica envolvendo Lorena Maria e o filho
MC Daniel se pronunciou sobre polêmica envolvendo Lorena Maria e o filho Crédito: Reprodução

MC Daniel publicou um depoimento nas redes sociais nesta segunda-feira (22) em que se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre as acusações feitas pela sua ex-namorada, a influenciadora Lorena Maria. Em um longo vídeo, o cantor assumiu ter ficado com outra pessoa quando os dois já se relacionavam, mas negou que tenha sido uma traição.

O cantor teve três shows cancelados nos últimos dias após o 'exposed' da famosa que afirmou ter sido traída por ele com várias mulheres e ainda disse que o ex não pagava a pensão do filho que eles têm juntos. No pronunciamento, o MC traçou uma linha do tempo de seu relacionamento com Lorena, afirmando que eles se conheceram em março de 2024 e começaram a se relacionar na mesma época. De acordo com MC Daniel, os dois ficavam com outras pessoas nesse período e a configuração não era de um namoro.

"Em julho, ela veio com a notícia de que estava grávida. No caso, a gente ficou surpreso, mas com um misto de alegria ali da minha parte. No meu caso, eu fiquei muito feliz", contou. "No caso, a gente não tinha um relacionamento. Ambos ficavam com outras pessoas, se relacionavam com outras pessoas. A gente não tinha nenhum combinado, o pedido nem da minha parte, nem da parte dela de ter uma relação assim. Afinal, a gente estava se conhecendo", afirmou. 

Segundo Daniel, os dois só começaram a namorar em agosto de 2024, e que ele teria ficado com uma outra mulher em junho, antes de um relacionamento oficial com Lorena. Ele expôs os prints da conversa com a affair. 

"Eu fiquei com uma menina em junho. Eu troquei mensagem com a menina outras vezes, mas foram coisas de festa, de show e tal. E aí teve aquela outra mensagem em agosto. Eu fiquei com a menina em junho e comecei a namorar em agosto, então eu não estava namorando ela [Lorena]. Ela sabe que eu não estava namorando ela, tanto que ela descobriu essas mensagens em janeiro deste ano e não terminou comigo", ressaltou ele. 

Manipulação

O pai de Rás defendeu, então, que Lorena teria guardado prints da conversa para manipular o ocorrido e expor a situação como uma traição: "Agora, após muitos meses, ela guardou esse print com alguma intenção lá atrás e decidiu soltar agora em dezembro, mesmo a gente não estando junto há cinco, seis meses".

Sobre a pensão, o funkeiro nega não tê-la pagado. "Isso nunca aconteceu, acredito que é meio óbvio. Se tem uma lei que funciona no Brasil, é a da pensão. Se eu não pagasse pensão para meu filho, eu estaria preso, estaria respondendo por isso legalmente", argumentou. 

Tags:

mc Daniel Lorena Maria

