ROMPIMENTO

Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo

O fim da relação será necessário para os dois lados

Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:00

Anjo, signos, amor Crédito: Imagem gerada por IA

Um movimento inevitável atingirá as relações amorosas em breve. O Anjo da Separação alerta nesta terça-feira (23) que alguns signos entrarão em uma fase em que o universo irá tirar da pessoa uma relação que já não faz mais bem, trazendo alívio para ambos os lados. Antes que os dois se machuquem ao máximo, a decisão por um rompimento chegará para casais com pessoas de 3 diferentes signos.

A influência do Anjo será dolorosa, mas também libertadora, e abrirá o caminho para uma fase mais leve e com novas possibilidades. A necessidade do fim era real e os dois finalmente irão aceitar que não dá mais para empurrar com a barriga aquilo que o coração já sente que não é mais real.

Os casais com pessoas dos três seguintes signos sentirão o impacto do Anjo da Separação:

Peixes

Peixes sente o mundo com profundidade, e por isso costuma se apegar a promessas, esperanças e versões idealizadas das pessoas. Até 2026, o rompimento necessário para esse signo tem um tom de despertar: separar fantasia de realidade.

Regidos por Netuno, muitos piscianos demoram a colocar limites e acabam carregando relações ou situações que drenam energia, mesmo quando já não há reciprocidade. Quando o adeus chega, Peixes pode viver uma montanha-russa emocional, alternando saudade, culpa e vontade de salvar o que já não se sustenta. Mas é justamente aí que está a virada: aprender que amor não é sacrifício constante e que conexão verdadeira não exige que você se abandone.

Leão

Leão ama com intensidade, mas também precisa se sentir visto, valorizado e respeitado. Quando um rompimento acontece, ele pode doer em dois lugares: no coração e no orgulho.

Até 2026, leoninos podem passar por uma separação que parece injusta à primeira vista, porém necessária para um aprendizado específico: autoconfiança de dentro para fora, sem depender da validação alheia.

Touro

Touro é estabilidade, e por isso mudanças costumam ser vividas como ameaça. Até 2026, o rompimento necessário para esse signo chega para ensinar algo que Touro evita: desapego.