Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo

O fim da relação será necessário para os dois lados

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:00

Anjo, signos, amor
Anjo, signos, amor Crédito: Imagem gerada por IA

Um movimento inevitável atingirá as relações amorosas em breve. O Anjo da Separação alerta nesta terça-feira (23) que alguns signos entrarão em uma fase em que o universo irá tirar da pessoa uma relação que já não faz mais bem, trazendo alívio para ambos os lados. Antes que os dois se machuquem ao máximo, a decisão por um rompimento chegará para casais com pessoas de 3 diferentes signos.

A influência do Anjo será dolorosa, mas também libertadora, e abrirá o caminho para uma fase mais leve e com novas possibilidades. A necessidade do fim era real e os dois finalmente irão aceitar que não dá mais para empurrar com a barriga aquilo que o coração já sente que não é mais real. 

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

LEIA MAIS

Cornos do ano: 3 signos têm grandes chances de serem traídos em 2026

Dia traz decisões e uma escolha decisiva para o futuro profissional dos signos ainda hoje (22 de dezembro)

Céu alerta para falsidade e mentiras: Alguns signos deverão repensar amizades e vínculos hoje (22 de dezembro)

Anjo da Sorte decide agir e muda completamente o dia de três signos nesta segunda-feira (22 de dezembro)

Universo pede atenção: Hoje (22 de dezembro) marca uma virada profunda para os signos

Os casais com pessoas dos três seguintes signos sentirão o impacto do Anjo da Separação: 

Peixes 

Peixes sente o mundo com profundidade, e por isso costuma se apegar a promessas, esperanças e versões idealizadas das pessoas. Até 2026, o rompimento necessário para esse signo tem um tom de despertar: separar fantasia de realidade.

Regidos por Netuno, muitos piscianos demoram a colocar limites e acabam carregando relações ou situações que drenam energia, mesmo quando já não há reciprocidade. Quando o adeus chega, Peixes pode viver uma montanha-russa emocional, alternando saudade, culpa e vontade de salvar o que já não se sustenta. Mas é justamente aí que está a virada: aprender que amor não é sacrifício constante e que conexão verdadeira não exige que você se abandone.

Leão

Leão ama com intensidade, mas também precisa se sentir visto, valorizado e respeitado. Quando um rompimento acontece, ele pode doer em dois lugares: no coração e no orgulho.

Até 2026, leoninos podem passar por uma separação que parece injusta à primeira vista, porém necessária para um aprendizado específico: autoconfiança de dentro para fora, sem depender da validação alheia.

Touro

Touro é estabilidade, e por isso mudanças costumam ser vividas como ameaça. Até 2026, o rompimento necessário para esse signo chega para ensinar algo que Touro evita: desapego.

Regido por Vênus, o taurino ama conforto, rotina, segurança e tudo que transmite permanência. Só que, quando algo vira peso, insistir não é lealdade: é prisão. O desafio para Touro será aceitar o fim sem tentar manter “um pedacinho” do que já se rompeu. Pode ser uma relação que já virou hábito, um trabalho que dá segurança mas rouba paz, ou uma dinâmica familiar que impede crescimento.

Leia mais

Imagem - Descubra quais serão os 4 signos mais sortudos de 2026

Descubra quais serão os 4 signos mais sortudos de 2026

Imagem - 4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

Imagem - Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026

Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026

Tags:

Amor Signos Astrologia Anjo

Mais recentes

Imagem - Cristiano expõe crise de Zé Neto e revela ultimato que quase acabou com a dupla: 'Ou você para ou acabou'

Cristiano expõe crise de Zé Neto e revela ultimato que quase acabou com a dupla: 'Ou você para ou acabou'
Imagem - 3 signos vão tomar grandes decisões antes de 2025 acabar

3 signos vão tomar grandes decisões antes de 2025 acabar
Imagem - Como é a Pousada Maria Flor de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Como é a Pousada Maria Flor de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

MAIS LIDAS

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
01

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - 4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante
02

4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante

Imagem - Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador
03

Festival anuncia shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino de graça em Salvador

Imagem - Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)
04

Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)