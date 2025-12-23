Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:00
Um movimento inevitável atingirá as relações amorosas em breve. O Anjo da Separação alerta nesta terça-feira (23) que alguns signos entrarão em uma fase em que o universo irá tirar da pessoa uma relação que já não faz mais bem, trazendo alívio para ambos os lados. Antes que os dois se machuquem ao máximo, a decisão por um rompimento chegará para casais com pessoas de 3 diferentes signos.
A influência do Anjo será dolorosa, mas também libertadora, e abrirá o caminho para uma fase mais leve e com novas possibilidades. A necessidade do fim era real e os dois finalmente irão aceitar que não dá mais para empurrar com a barriga aquilo que o coração já sente que não é mais real.
Os signos no amor
Os casais com pessoas dos três seguintes signos sentirão o impacto do Anjo da Separação:
Peixes
Peixes sente o mundo com profundidade, e por isso costuma se apegar a promessas, esperanças e versões idealizadas das pessoas. Até 2026, o rompimento necessário para esse signo tem um tom de despertar: separar fantasia de realidade.
Regidos por Netuno, muitos piscianos demoram a colocar limites e acabam carregando relações ou situações que drenam energia, mesmo quando já não há reciprocidade. Quando o adeus chega, Peixes pode viver uma montanha-russa emocional, alternando saudade, culpa e vontade de salvar o que já não se sustenta. Mas é justamente aí que está a virada: aprender que amor não é sacrifício constante e que conexão verdadeira não exige que você se abandone.
Leão
Leão ama com intensidade, mas também precisa se sentir visto, valorizado e respeitado. Quando um rompimento acontece, ele pode doer em dois lugares: no coração e no orgulho.
Até 2026, leoninos podem passar por uma separação que parece injusta à primeira vista, porém necessária para um aprendizado específico: autoconfiança de dentro para fora, sem depender da validação alheia.
Touro
Touro é estabilidade, e por isso mudanças costumam ser vividas como ameaça. Até 2026, o rompimento necessário para esse signo chega para ensinar algo que Touro evita: desapego.
Regido por Vênus, o taurino ama conforto, rotina, segurança e tudo que transmite permanência. Só que, quando algo vira peso, insistir não é lealdade: é prisão. O desafio para Touro será aceitar o fim sem tentar manter “um pedacinho” do que já se rompeu. Pode ser uma relação que já virou hábito, um trabalho que dá segurança mas rouba paz, ou uma dinâmica familiar que impede crescimento.