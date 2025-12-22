Céu alerta para falsidade e mentiras: Alguns signos deverão repensar amizades e vínculos hoje (22 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 13:13
A combinação da Lua em Aquário com Plutão traz à tona verdades que estavam sendo ignoradas, principalmente nos relacionamentos. Amizades, parcerias e conexões sociais passam por um “filtro energético” neste 22 de dezembro.
Você pode perceber que algumas pessoas já não vibram na mesma frequência. Conversas mudam de tom, silêncios incomodam ou atitudes ficam mais evidentes. Não é conflito gratuito: é clareza emocional chegando.
Para muitos signos, o dia pede menos concessões e mais autenticidade. Fingir concordar ou permanecer em ambientes apenas por hábito tende a gerar desgaste. O céu favorece quem escolhe ser verdadeiro, mesmo que isso signifique se afastar.
Use este dia para observar quem soma, quem escuta e quem respeita seus limites. O que sobreviver a hoje tem grandes chances de seguir com você em 2026.