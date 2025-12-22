Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Céu alerta para falsidade e mentiras: Alguns signos deverão repensar amizades e vínculos hoje (22 de dezembro)

Lua intensa e Sol em Capricórnio mexem com decisões, futuro e desapegos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 13:13

O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo
O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo Crédito: Freepik

A combinação da Lua em Aquário com Plutão traz à tona verdades que estavam sendo ignoradas, principalmente nos relacionamentos. Amizades, parcerias e conexões sociais passam por um “filtro energético” neste 22 de dezembro.

Leia mais

Imagem - Show de Gusttavo Lima atrasa após estrutura do palco ceder: 'Achei que nem aconteceria'

Show de Gusttavo Lima atrasa após estrutura do palco ceder: 'Achei que nem aconteceria'

Imagem - Show de MC Daniel é cancelado no Réveillon de Fernando de Noronha após 'repercussões recentes'

Show de MC Daniel é cancelado no Réveillon de Fernando de Noronha após 'repercussões recentes'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (22) favorecem conquistas

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (22) favorecem conquistas

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Você pode perceber que algumas pessoas já não vibram na mesma frequência. Conversas mudam de tom, silêncios incomodam ou atitudes ficam mais evidentes. Não é conflito gratuito: é clareza emocional chegando.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Para muitos signos, o dia pede menos concessões e mais autenticidade. Fingir concordar ou permanecer em ambientes apenas por hábito tende a gerar desgaste. O céu favorece quem escolhe ser verdadeiro, mesmo que isso signifique se afastar.

Use este dia para observar quem soma, quem escuta e quem respeita seus limites. O que sobreviver a hoje tem grandes chances de seguir com você em 2026.

Leia mais

Imagem - Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Imagem - Azar, melancolia e tristeza: saiba quais cores de calcinha evitar no Réveillon

Azar, melancolia e tristeza: saiba quais cores de calcinha evitar no Réveillon

Imagem - Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Anjo da Sorte decide agir e muda completamente o dia de três signos nesta segunda-feira (22 de dezembro)

Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)

3 signos atraem sucesso financeiro ao longo desta semana (de 22 a 28 de dezembro)

Carta A Justiça traz decisões racionais e ajustes importantes para os signos nesta segunda-feira (22 de dezembro)

Cor e número da sorte desta segunda-feira (22 de dezembro): o dia flui com clareza e decisões certeiras

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
Imagem - De Paolla Oliveira e Diogo Nogueira a Ivete Sangalo e Daniel Cady, veja casais famosos que se separaram em 2025

De Paolla Oliveira e Diogo Nogueira a Ivete Sangalo e Daniel Cady, veja casais famosos que se separaram em 2025
Imagem - Clara Moneke muda o visual após fim de 'Dona de mim' e comemora aniversário ao lado de Breno Ferreira

Clara Moneke muda o visual após fim de 'Dona de mim' e comemora aniversário ao lado de Breno Ferreira

MAIS LIDAS

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
01

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

Imagem - Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil
02

Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
03

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira
04

Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira