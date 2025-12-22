ASTROLOGIA

Céu alerta para falsidade e mentiras: Alguns signos deverão repensar amizades e vínculos hoje (22 de dezembro)

Lua intensa e Sol em Capricórnio mexem com decisões, futuro e desapegos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 13:13

O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo Crédito: Freepik

A combinação da Lua em Aquário com Plutão traz à tona verdades que estavam sendo ignoradas, principalmente nos relacionamentos. Amizades, parcerias e conexões sociais passam por um “filtro energético” neste 22 de dezembro.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Você pode perceber que algumas pessoas já não vibram na mesma frequência. Conversas mudam de tom, silêncios incomodam ou atitudes ficam mais evidentes. Não é conflito gratuito: é clareza emocional chegando.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Para muitos signos, o dia pede menos concessões e mais autenticidade. Fingir concordar ou permanecer em ambientes apenas por hábito tende a gerar desgaste. O céu favorece quem escolhe ser verdadeiro, mesmo que isso signifique se afastar.