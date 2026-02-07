FAMOSOS

Com 300 mil cristais, Andressa Urach revela detalhes de fantasia luxuosa para o Carnaval

Influenciadora estreia na Série Ouro pela Porto da Pedra

A Sapucaí vai ganhar um brilho extra no Carnaval 2026. Andressa Urach, de 38 anos, se prepara para estrear na passarela do samba como integrante da Unidos do Porto da Pedra, escola de São Gonçalo que disputa a Série Ouro. E a estreia já chega em grande estilo: uma fantasia com cerca de 300 mil cristais de vidro, pensada para impressionar do início ao fim do desfile.

O figurino, desenvolvido com acabamento minucioso, chama atenção não só pela quantidade de pedrarias, mas também pelos detalhes sofisticados. À Quem, Andressa detalhou que a cabeça traz cristais lapidados na França, enquanto as mangas são feitas em renda francesa bordada à mão, igualmente cravejada de brilho. O resultado é uma fantasia que ultrapassa os quatro quilos, exigindo preparo físico e adaptação na hora de sambar.

As cores também ajudam a construir o espetáculo. Predominantemente em tons de lilás e verde, com nuances de azul, a fantasia muda de aparência conforme a luz da Sapucaí e o movimento do corpo. A cada passo, o brilho se transforma, criando efeitos visuais que acompanham o ritmo do samba e dão ainda mais vida à apresentação.

Por conta do peso, Andressa precisou ajustar sua performance na avenida. O samba, segundo ela, passa a ser mais consciente, respeitando o tempo da escola e o espaço do desfile para que tudo aconteça de forma harmônica. Nada é deixado ao acaso em um momento que marca sua primeira vez na principal passarela do Carnaval brasileiro.

Outro elemento que faz parte da composição são as tatuagens da influenciadora, que cobrem cerca de metade do corpo. Longe de serem escondidas, elas aparecem integradas ao figurino, dialogando com as cores, os cristais e o brilho que o público verá quando a escola passar.