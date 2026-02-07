REALITY

BBB 26: Entenda as regras da Prova do Anjo deste sábado (7) e os critérios de desempate

Dinâmica define quem ganha o colar da imunidade e pode mexer direto na formação do Paredão

A Prova do Anjo, realizada neste dia 7, promete mexer com os rumos do jogo ao definir quem ficará com o colar da imunidade e o poder de proteger alguém na formação do Paredão deste domingo (8).

A disputa foi dividida em três fases e exigiu agilidade, trabalho em equipe e atenção total às regras, especialmente aos critérios de desempate, que podem fazer toda a diferença no resultado final.

Primeira fase: trabalho em dupla

Logo de cara, os participantes enfrentaram a prova em duplas. Um dos jogadores ficou responsável por lançar ingredientes com um canhão, enquanto o parceiro precisava receber os itens em uma cumbuca presa à cabeça e transferi-los para uma panela.

O objetivo era simples na teoria, mas difícil na prática: encaixar os seis ingredientes no menor tempo possível. Apenas as duas duplas mais rápidas avançaram para a próxima etapa.

Semifinal: cada um por si

Na segunda fase, as duplas foram desfeitas e os classificados passaram a competir individualmente. A missão foi acertar o maior número de ingredientes dentro de uma grande panela, dentro do tempo determinado.

Os dois melhores desempenhos garantiram vaga na final

Se houvesse empate, o desempate seguiria uma ordem específica de ingredientes: quem tivesse mais cenouras levava vantagem. Persistindo o empate, valeria a quantidade de batatas, e assim sucessivamente, seguindo a sequência definida pela produção.

Etapa final: quem vira o novo Anjo

A decisão repetiu a dinâmica da semifinal, agora apenas entre os dois finalistas. Venceu quem conseguiu colocar mais ingredientes na panela.

Em caso de empate, o critério mudou: a prioridade passou a ser a quantidade de abóboras. Se ainda assim ficasse igual, entrariam em cena os tomates, seguindo a ordem estabelecida.

Além do colar do Anjo, o vencedor ainda ganhou um benefício extra: escolher entre assistir a um vídeo da família ou conquistar uma imunidade adicional para presentear outro participante.

Noite ainda reserva surpresa

E a movimentação do jogo não parou por aí. Ainda neste sábado, ao vivo, os brothers enfrentam uma dinâmica inédita chamada Duelo de Risco. Um participante será sorteado e precisará encarar exatamente a pessoa que escolheu como possível rival de Paredão.