Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Entenda as regras da Prova do Anjo deste sábado (7) e os critérios de desempate

Dinâmica define quem ganha o colar da imunidade e pode mexer direto na formação do Paredão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:36

Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26
Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

A Prova do Anjo, realizada neste dia 7, promete mexer com os rumos do jogo ao definir quem ficará com o colar da imunidade e o poder de proteger alguém na formação do Paredão deste domingo (8).

A disputa foi dividida em três fases e exigiu agilidade, trabalho em equipe e atenção total às regras, especialmente aos critérios de desempate, que podem fazer toda a diferença no resultado final.

Leia mais

Imagem - Carnaval da Bahia 2026: Confira as artistas femininas confirmadas na programação

Carnaval da Bahia 2026: Confira as artistas femininas confirmadas na programação

Imagem - Com 300 mil cristais, Andressa Urach revela detalhes de fantasia luxuosa para o Carnaval

Com 300 mil cristais, Andressa Urach revela detalhes de fantasia luxuosa para o Carnaval

Imagem - São João em fevereiro? Veja os detalhes do trio elétrico anunciado por João Gomes

São João em fevereiro? Veja os detalhes do trio elétrico anunciado por João Gomes

  • Primeira fase: trabalho em dupla

Logo de cara, os participantes enfrentaram a prova em duplas. Um dos jogadores ficou responsável por lançar ingredientes com um canhão, enquanto o parceiro precisava receber os itens em uma cumbuca presa à cabeça e transferi-los para uma panela.

O objetivo era simples na teoria, mas difícil na prática: encaixar os seis ingredientes no menor tempo possível. Apenas as duas duplas mais rápidas avançaram para a próxima etapa.

  • Semifinal: cada um por si

Na segunda fase, as duplas foram desfeitas e os classificados passaram a competir individualmente. A missão foi acertar o maior número de ingredientes dentro de uma grande panela, dentro do tempo determinado.

Dinâmica do quarto paredão do BBB 26

Dinâmica do quarto paredão do BBB 26 por DIvulgação
Gabarito da Prova do Anjo por DIvulgação
Gabarito da Prova do Anjo por DIvulgação
Dinâmica de semana do BBB 26 tem Duelo de Risco por Divulgação
1 de 4
Dinâmica do quarto paredão do BBB 26 por DIvulgação

  • Os dois melhores desempenhos garantiram vaga na final

Se houvesse empate, o desempate seguiria uma ordem específica de ingredientes: quem tivesse mais cenouras levava vantagem. Persistindo o empate, valeria a quantidade de batatas, e assim sucessivamente, seguindo a sequência definida pela produção.

  • Etapa final: quem vira o novo Anjo

A decisão repetiu a dinâmica da semifinal, agora apenas entre os dois finalistas. Venceu quem conseguiu colocar mais ingredientes na panela.

Em caso de empate, o critério mudou: a prioridade passou a ser a quantidade de abóboras. Se ainda assim ficasse igual, entrariam em cena os tomates, seguindo a ordem estabelecida.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Discussão entre Samira e Jordana no BBB 26 quase acaba em agressão após Duelo de Risco

Duelo de Risco esquenta o BBB 26 com escolhas diretas para o Paredão

BBB 26: Breno cogita usar Ana Paula no Paredão para tentar quebrar força da trindade

BBB 26: Ex de Jonas, Mari Gonzalez deixa de seguir Babu, Juliano Floss e Ana Paula Renault

BBB 26: Jonas prepara estratégia para confundir adversários e proteger aliados do Paredão

Além do colar do Anjo, o vencedor ainda ganhou um benefício extra: escolher entre assistir a um vídeo da família ou conquistar uma imunidade adicional para presentear outro participante.

  • Noite ainda reserva surpresa

E a movimentação do jogo não parou por aí. Ainda neste sábado, ao vivo, os brothers enfrentam uma dinâmica inédita chamada Duelo de Risco. Um participante será sorteado e precisará encarar exatamente a pessoa que escolheu como possível rival de Paredão.

Segundo Tadeu Schmidt, o confronto pode terminar com um ou dois emparedados e até render uma imunidade inesperada.

Leia mais

Imagem - Ex-The Voice, Aila Menezes exibe corpo real após perder 70 kg: 'Chorei demais para me amar'

Ex-The Voice, Aila Menezes exibe corpo real após perder 70 kg: 'Chorei demais para me amar'

Imagem - Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Imagem - Ex-Little Mix, Leigh-Anne confirma presença no bloco de Ivete Sangalo no Carnaval

Ex-Little Mix, Leigh-Anne confirma presença no bloco de Ivete Sangalo no Carnaval

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Prova do Anjo

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens