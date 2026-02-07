Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval da Bahia 2026: Confira as artistas femininas confirmadas na programação

Mulheres reafirmam liderança na maior festa de rua do planeta

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 14:32

Luedji Luna, Larissa Luz, Sambaiana, Gabi Lins e Margareth Menezes
Luedji Luna, Larissa Luz, Sambaiana, Gabi Lins e Margareth Menezes Crédito: Divulgação

Se tem algo que o Carnaval da Bahia 2026 deixa claro logo de cara é: as mulheres estão no comando. Dos trios que arrastam multidões nos circuitos tradicionais de Salvador aos palcos espalhados pelo interior, a voz feminina é quem dá o tom da festa, provando que a folia baiana é, acima de tudo, um território de potência e resistência.

Não dá para falar de Carnaval sem reverenciar quem já faz o coração do folião bater forte há décadas. Margareth Menezes, Daniela Mercury e Solange Almeida trazem aquela experiência que transforma a avenida em um coral gigante. Somando-se a esse time de peso, Ludmilla chega para provar que o pop e o pagode têm o DNA da Bahia.

Leia mais

Imagem - Com 300 mil cristais, Andressa Urach revela detalhes de fantasia luxuosa para o Carnaval

Com 300 mil cristais, Andressa Urach revela detalhes de fantasia luxuosa para o Carnaval

Imagem - São João em fevereiro? Veja os detalhes do trio elétrico anunciado por João Gomes

São João em fevereiro? Veja os detalhes do trio elétrico anunciado por João Gomes

Imagem - Ex-The Voice, Aila Menezes exibe corpo real após perder 70 kg: 'Chorei demais para me amar'

Ex-The Voice, Aila Menezes exibe corpo real após perder 70 kg: 'Chorei demais para me amar'

Ao lado delas, uma nova geração mostra que a renovação da folia está em boas mãos. Simone Morena, Gabi Lins, Sambaiana, Larissa Luz, Luedji Luna e Majur levam para os circuitos uma mistura de ritmos, discursos e estéticas que dialogam com o agora, sem perder a conexão com a raiz carnavalesca. 

Confira quais serão os ônibus com circulação 24 horas durante o Carnaval

Ônibus com saída do Terminal da Lapa por Reprodução
Ônibus com saída do Terminal da Lapa por Reprodução
Ônibus com saída do Terminal Acesso Norte por Reprodução
Ônibus com saída do Terminal Acesso Norte por Reprodução
Ônibus com saída do Terminal Pirajá por Reprodução
Ônibus com saída do Terminal Pirajá por Reprodução
Ônibus com saída do Terminal Águas Claras por Reprodução
Ônibus com saída do Terminal Águas Claras por Reprodução
Ônibus com saída do Terminal Mussurunga por Reprodução
Ônibus com saída do Terminal Mussurunga por Reprodução
Ônibus que passam no ponto do Elevador Lacerda (sentido Comércio) por Reprodução
Ônibus que passam no ponto da Praça Maria Felipa (sentido Barra) por Reprodução
Ônibus que passam no ponto de ônibus do Vale do Canela (sentido Comércio) por Reprodução
Ônibus que passam no ponto de ônibus do Vale do Canela (sentido Av. Garibaldi) por Reprodução
Ônibus com atendimento na Barroquinha por Reprodução
Ônibus com saída do Terminal Shopping da Bahia por Reprodução
Ônibus com saída dos Terminais do Retiro e Aeroporto por Reprodução
1 de 17
Ônibus com saída do Terminal da Lapa por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Às vésperas do Carnaval, Salvador segue com apenas uma praia própria para banho

Carnaval em Salvador terá ônibus 24h, linhas gratuitas e operações especiais; confira

Furdunço abre o pré-Carnaval de Salvador hoje (7); confira a programação

Carnaval 2026: veja as atrações confirmadas pelo governo nos circuitos de Salvador

Confira as atrações do carnaval nos palcos do Centro Histórico

Para além da capital, a força dessas mulheres não fica restrita aos circuitos Barra-Ondina ou Campo Grande. O Governo da Bahia, através da Sufotur, preparou uma grande operação que leva essa representatividade para mais de 80 cidades do interior. 

Quer se programar? Para não perder nenhum horário e conferir onde sua artista favorita vai passar, a programação completa está disponível no portal oficial www.ba.gov.br/carnaval ou através do Instagram da @sufotur.

Leia mais

Imagem - Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Imagem - Ex-Little Mix, Leigh-Anne confirma presença no bloco de Ivete Sangalo no Carnaval

Ex-Little Mix, Leigh-Anne confirma presença no bloco de Ivete Sangalo no Carnaval

Imagem - Três meses após término, Ana Castela surpreende ao usar apelido carinhoso com Zé Felipe

Três meses após término, Ana Castela surpreende ao usar apelido carinhoso com Zé Felipe

Tags:

Carnaval Bahia Salvador Cantora Carnaval 2026 Pré-carnaval

Mais recentes

Imagem - Banho de Mar à Fantasia lota Ladeira da Preguiça neste domingo (8)

Banho de Mar à Fantasia lota Ladeira da Preguiça neste domingo (8)
Imagem - Foliões passam mal com calor e superlotação em bloco com Calvin Harris em SP

Foliões passam mal com calor e superlotação em bloco com Calvin Harris em SP
Imagem - Ivete viraliza ao ensinar foliões a acompanhar trio em São Paulo: 'Não vou cantar parada'

Ivete viraliza ao ensinar foliões a acompanhar trio em São Paulo: 'Não vou cantar parada'

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens