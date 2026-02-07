CARNAVAL

Carnaval da Bahia 2026: Confira as artistas femininas confirmadas na programação

Mulheres reafirmam liderança na maior festa de rua do planeta

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 14:32

Luedji Luna, Larissa Luz, Sambaiana, Gabi Lins e Margareth Menezes Crédito: Divulgação

Se tem algo que o Carnaval da Bahia 2026 deixa claro logo de cara é: as mulheres estão no comando. Dos trios que arrastam multidões nos circuitos tradicionais de Salvador aos palcos espalhados pelo interior, a voz feminina é quem dá o tom da festa, provando que a folia baiana é, acima de tudo, um território de potência e resistência.

Não dá para falar de Carnaval sem reverenciar quem já faz o coração do folião bater forte há décadas. Margareth Menezes, Daniela Mercury e Solange Almeida trazem aquela experiência que transforma a avenida em um coral gigante. Somando-se a esse time de peso, Ludmilla chega para provar que o pop e o pagode têm o DNA da Bahia.

Ao lado delas, uma nova geração mostra que a renovação da folia está em boas mãos. Simone Morena, Gabi Lins, Sambaiana, Larissa Luz, Luedji Luna e Majur levam para os circuitos uma mistura de ritmos, discursos e estéticas que dialogam com o agora, sem perder a conexão com a raiz carnavalesca.

Para além da capital, a força dessas mulheres não fica restrita aos circuitos Barra-Ondina ou Campo Grande. O Governo da Bahia, através da Sufotur, preparou uma grande operação que leva essa representatividade para mais de 80 cidades do interior.