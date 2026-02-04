Confira as atrações do carnaval nos palcos do Centro Histórico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:54
Com a contagem regressiva iniciada para a maior festa de rua do mundo, a Prefeitura de Salvador anunciou, nesta quarta-feira (4), as atrações gratuitas da folia soteropolitana. O Carnaval do Centro, além dos artistas que levarão multidões atrás de trios e blocos, contará com palcos temáticos na Praça Castro Alves, Praça Municipal, Praça da Cruz Caída e no Largo da Tieta, no Pelourinho.
No Palco Castro Alves, vão se apresentar artistas como Jorge Zarath, Paulinho Boca, Gerônimo, Vandal, Hiran, Baby do Brasil, Cid Guerreiro, Afrocidade, Magary Lord e Majur. No dia 15 de fevereiro, acontece, na Praça Castro Alves, o Domingo é Delas, com Rachel Reis, Luedji Luna, Carla Cristina e Catia Guimma.
Confira algumas das atrações do carnaval no Centro Histórico
Ainda em homenagem aos 110 anos do samba, tema da festa deste ano, o ritmo dominará a Arena do Samba, na Praça da Cruz Caída. No local, haverá shows de Chocolate da Bahia, Gal do Beco, Lino Cerqueira, Edil Pacheco, Viola de Doze, Sambaiana, Mônica San Galo, Lary, Lui e Gang do Samba, entre outros.
O Palco Axé Pelô, no Largo da Tieta, será o espaço onde Sarajane, Serginho Pimenta, Márcio Castro, Gilmelândia, Emanuelle Araújo, Bailinho de Quinta, Ana Mametto, Tonho Matéria, Márcia Short, Pepeu Gomes, Carla Visi e outros importantes nomes da música baiana farão a festa. O palco também contará com apresentações de orquestras carnavalescas entre os dias 14 e 17 de fevereiro, a partir das 15h.
Já o Palco Multicultural, na Praça Municipal, será marcado pela mistura de ritmos, com apresentações de nomes como J. Eskine, Lutte, O Quadro, Edoux, Maya, IFÁ e Duda Diamba.
No dia 15 de fevereiro, a Praça Municipal também será palco do concurso e desfile de fantasias de luxo LGBT+.