Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira as atrações do carnaval nos palcos do Centro Histórico

Festejos terá quatro palcos distribuídos no Pelourinho e na Praça Castro Alves

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:54

Confira algumas das atrações do carnaval no Centro Histórico
Confira algumas das atrações do carnaval no Centro Histórico Crédito: Caroline Lima/ Divulgação/ Divulgação

Com a contagem regressiva iniciada para a maior festa de rua do mundo, a Prefeitura de Salvador anunciou, nesta quarta-feira (4), as atrações gratuitas da folia soteropolitana. O Carnaval do Centro, além dos artistas que levarão multidões atrás de trios e blocos, contará com palcos temáticos na Praça Castro Alves, Praça Municipal, Praça da Cruz Caída e no Largo da Tieta, no Pelourinho.

No Palco Castro Alves, vão se apresentar artistas como Jorge Zarath, Paulinho Boca, Gerônimo, Vandal, Hiran, Baby do Brasil, Cid Guerreiro, Afrocidade, Magary Lord e Majur. No dia 15 de fevereiro, acontece, na Praça Castro Alves, o Domingo é Delas, com Rachel Reis, Luedji Luna, Carla Cristina e Catia Guimma.

Confira algumas das atrações do carnaval no Centro Histórico

Rachel Reis por Divulgação
Vandal por Caroline Lima/ @carolinelima.co
J. Eskine, de 'Resenha do Arrocha' por Reprodução
Afrocidade por Nti Uirá/divulgação
Sambaiana por Divulgação
Sarajane por Marina Silva/ CORREIO
Baby do Brasil por Reprodução/ Fernando Yokota
Magary Lord por divulgação
Majur por Reprodução/Redes Sociais
Luedji Luna por divulgação
Carla Cristina por Reprodução/Quero Abadá
Gilmelândia por Reprodução
Gerônimo Santana por Divulgação
Emanuelle Araújo por TV Globo
Paulinho Boca por Divulgação
Ana Mametto por Divulgação
Márcia Short por Bruno Ricci B. Artero
Tonho Matéria por divulgação
Pepeu Gomes por Daryan Dornelles / Divulgação
Edil Pacheco por Divulgação
1 de 20
Rachel Reis por Divulgação

Ainda em homenagem aos 110 anos do samba, tema da festa deste ano, o ritmo dominará a Arena do Samba, na Praça da Cruz Caída. No local, haverá shows de Chocolate da Bahia, Gal do Beco, Lino Cerqueira, Edil Pacheco, Viola de Doze, Sambaiana, Mônica San Galo, Lary, Lui e Gang do Samba, entre outros.

O Palco Axé Pelô, no Largo da Tieta, será o espaço onde Sarajane, Serginho Pimenta, Márcio Castro, Gilmelândia, Emanuelle Araújo, Bailinho de Quinta, Ana Mametto, Tonho Matéria, Márcia Short, Pepeu Gomes, Carla Visi e outros importantes nomes da música baiana farão a festa. O palco também contará com apresentações de orquestras carnavalescas entre os dias 14 e 17 de fevereiro, a partir das 15h.

Já o Palco Multicultural, na Praça Municipal, será marcado pela mistura de ritmos, com apresentações de nomes como J. Eskine, Lutte, O Quadro, Edoux, Maya, IFÁ e Duda Diamba.

No dia 15 de fevereiro, a Praça Municipal também será palco do concurso e desfile de fantasias de luxo LGBT+.

Mais recentes

Imagem - Péricles vem pro Carnaval de Salvador? Entenda a confusão criada nas redes sociais envolvendo o cantor

Péricles vem pro Carnaval de Salvador? Entenda a confusão criada nas redes sociais envolvendo o cantor
Imagem - Carnaval infantil: veja programação de blocos, bailinhos e atrações para crianças em Salvador e RMS

Carnaval infantil: veja programação de blocos, bailinhos e atrações para crianças em Salvador e RMS
Imagem - Confira a programação do Fuzuê no domingo (8) em Salvador

Confira a programação do Fuzuê no domingo (8) em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
02

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra
03

Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
04

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)