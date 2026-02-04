FOLIA MIRIM

Carnaval infantil: veja programação de blocos, bailinhos e atrações para crianças em Salvador e RMS

Confira a lista de festas voltas para a criançada antes e durante a folia momesca

Monique Lobo

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 18:42

Carnaval infantil Crédito: Yuri Couto/Divulgação

Se a paixão pelo Carnaval de Salvador vem de berço, não faltam programações na cidade voltadas para a folia das crianças. Desde bailes em espaços fechados à blocos e pipocas nas ruas, as atrações movimentam os festejos na capital e na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Para não perder nenhum dia de curtição, o CORREIO preparou uma lista com atrações voltadas para os pequenos. Confira:

Shopping Center Lapa

Neste sábado (7), acontece o Furduncinho do Center Lapa, no centro de Salvador, a partir das 13h . O projeto traz um mini bloco infantil com personagens, música e muita diversão para toda a família.

O evento é gratuito e aberto ao público. Na ocasião, os pequenos foliões vão seguir em cortejo pelos corredores do shopping, embalados pelo ritmo contagiante do Carnaval.

Shopping Itaigara

O espaço preparou uma programação especial com bailinhos para a criançada que irão espalhar confete, serpentina, música e muita alegria. Neste sábado (7), os Musiclauns se apresentam em uma agenda infantil que começa com concentração às 14h, no piso L1, com pinturas artísticas nos baixinhos, escultura de balões e muita animação com Mabele.

Às 15h, o bailinho terá início com a condução dos palhaços em um passeio animado por todo o shopping. O encerramento ocorrerá às 16h, com muita diversão na Arena das Abelhas, que ficará disponível até o dia 28 de fevereiro.

Shopping Paseo

Em mais uma edição de sua tradicional programação infantil de Carnaval, o shopping realiza, neste sábado (7), a partir das 17h, um show interativo especial voltado para crianças e famílias. A ação acontece na Praça Central, com entrada gratuita.

A atração da noite é o espetáculo interativo Brinca Tocadeira. O repertório reúne canções de Carnaval, músicas populares dos anos 2000 e sucessos infantis embalados por ritmos como axé e frevo. Para encerrar a programação, o evento promete um animado arrastão pelos corredores do shopping, com crianças e famílias acompanhadas por uma formação percussiva.

Shopping Cajazeiras

Também no sábado (7), o centro de compras, que fica na Estradada do Coqueiro Grande, promove um bloquinho para os pequenos. A folia começa às 17h e tem entrada gratuita.

As crianças podem ir fantasiadas ou não para curtir uma tarde cheia de música e diversão em um ambiente seguro.

Shopping Paralela

O centro de compras, localizado na Avenida Paralale, realiza, neste sábado (7) e domingo (8), a 16ª edição do Paralela Folia. Comandada por Tio Paulinho e personagens divertidos, a folia faz parte do projeto Viva o Verão Paralela e transforma o shopping em um verdadeiro Carnaval infantil.

A programação começa a partir das 16h, na Praça de Eventos I, e inclui desfiles animados, fantasias criativas e brincadeiras. O cortejo parte da Praça de Eventos I, localizada na entrada principal do shopping, e segue pelos corredores do Shopping Paralela.

Bloco Pão na Chapa

O desfile do bloco pelas ruas do bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador acontece neste domingo (8), a partir das 15h, na Cruz do Pascoal. Em seu quarto ano o projeto fortalece o pré-Carnaval da região, unindo música, identidade territorial e compromisso social.

Além do desfile, o bloco Pão na Chapa também promove um Bailinho Infantil gratuito, voltado às crianças da comunidade.

Outlet Premium

Tio Paulinho vai estar em dose dupla no espaço, localizado na Estrada do Coco, em Camaçari. O recreador vai levar alegria pelos corredores do centro de compras em duas datas: neste domingo (8), a partir das 10h, e no dia 14, a partir das 16h.

As atividades são gratuitas e abertas para toda a família.

Shopping Barra

Já no domingo (8), o Terraço do Barra, na Avenida Centenário, recebe a turma do Brincatocadeira, a partir das 17h. Além de canções autorais, o grupo apresenta um repertório infantil com clássicos brasileiros, reinterpretados em ritmos festivos. Um show lúdico, divertido e recheado de musicalidade, dança e brincadeiras para a garotada se divertir muito no fim de tarde especial.

Durante a folia, entre os dias 11 e 18, o Shopping Barra funciona em horários especiais. Nesses dias, os clientes dispõem de atrações para a criançada como o parque inflável Magic Tiger (Praça Central Euvaldo Luz); o parque Bambuzal (L4 Leste), o Planeta Imaginário (L3 Oeste), o Clubinho (L1 Norte), o Piticas; e o Mini Cars.

Trio Pipoca Doce

A pipoca do tradicional bloco infantil Algodão Doce vai colorir o Circuito Osmar (Campo Grande) no dias 14 e 15. Comandado por Carla Perez, o trio sem cordas vai receber convidados como Patati Patatá, Cia Brinca de Quê e DJ Raffa Maciel.

A concentração do trio é às 10h30, com saída às 11h.

Bloco Happy

Outro bloco tradicional da folia de Salvador, celebra 32 anos de história com um desfile no dia 14, no Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 11h. A atração vai ser puxada pelo recreador Tio Paulinho.

Além disso, o trio será novamente embalado pelo som vibrante da banda Filhos de Jorge, garantindo um desfile leve, dançante e cheio de magia.

Os abadás estão à venda pelo site da Central do Carnaval.

Parque Shopping Bahia

No dia 14, das 15h às 16h30, o shopping em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, recebe os Musiclauns, na Praça de Alimentação, com música e interação para as crianças.

A agenda segue no dia 16, das 16h às 17h30, com o Mini Trio do Tio Paulinho, em formato itinerante. Na sequência, das 18h às 20h, acontece o Baile à Fantasia d’Os Mortalhas, na Praça de Alimentação, voltado ao público jovem e adulto. O encerramento ocorre no dia 22, das 14h às 20h, com o Desfile Inclusão na Passarela, na Praça de Alimentação, reunindo participantes de diferentes idades e perfis em uma ação voltada à diversidade e à inclusão. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Pipoquinha da Bahia 2026

Tio Paulinho também comanda o trio que desfila no Circuito Osmar (Campo Grande, nos dias 16 e 17, a partir das 10h30.