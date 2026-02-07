CARNAVAL 2026

Não sabe o que usar? Veja a fantasia de Carnaval que é a cara de Peixes

Para piscianos, a folia é um convite para entrar no mundo da imaginação

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 16:00

Peixes Crédito: Shutterstock

O Carnaval de Peixes tem clima de sonho. Esse signo se conecta com fantasia, arte e sensibilidade, e isso aparece claramente na escolha do look. Fantasias lúdicas, mágicas ou cheias de simbolismo ajudam Peixes a se desligar da realidade e viver o Carnaval de forma mais leve e imaginativa.

Fantasia de Carnaval para Peixes

Fantasia: Sonho e imaginação

Se for mulher: Personagem mágico, sereia ou figura artística

Se for homem: Mago, artista ou personagem imaginário

Peixes vive no mundo da fantasia. Fantasias lúdicas, criativas e sensíveis combinam com a energia sonhadora do signo.