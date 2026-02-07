Não sabe o que usar? Veja a fantasia de Carnaval que é a cara de Peixes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 16:00
O Carnaval de Peixes tem clima de sonho. Esse signo se conecta com fantasia, arte e sensibilidade, e isso aparece claramente na escolha do look. Fantasias lúdicas, mágicas ou cheias de simbolismo ajudam Peixes a se desligar da realidade e viver o Carnaval de forma mais leve e imaginativa.
Fantasia de Carnaval para Peixes
Fantasia: Sonho e imaginação
Se for mulher: Personagem mágico, sereia ou figura artística
Se for homem: Mago, artista ou personagem imaginário
Peixes vive no mundo da fantasia. Fantasias lúdicas, criativas e sensíveis combinam com a energia sonhadora do signo.