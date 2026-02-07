CARNAVAL 2026

Não sabe o que usar? Veja a fantasia de Carnaval que é a cara de Aquário

Originalidade e criatividade falam mais alto para aquarianos

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:00

Aquário Crédito: Canva

O Carnaval de Aquário foge completamente do óbvio. Esse signo gosta de surpreender e usar a fantasia como forma de expressão pessoal. Looks diferentes, alternativos ou com uma ideia criativa por trás combinam muito mais com Aquário do que fantasias repetidas ou previsíveis. Quanto mais único, melhor.

Fantasia: Originalidade e conceito

Se for mulher: Personagem futurista, alienígena ou look alternativo

Se for homem: Personagem futurista, cientista maluco ou look conceitual

Aquário gosta de ser diferente. Fantasias fora do padrão, inesperadas ou criativas são a melhor forma de expressar a energia do signo.