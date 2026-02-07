Não sabe o que usar? Veja a fantasia de Carnaval que é a cara de Aquário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:00
O Carnaval de Aquário foge completamente do óbvio. Esse signo gosta de surpreender e usar a fantasia como forma de expressão pessoal. Looks diferentes, alternativos ou com uma ideia criativa por trás combinam muito mais com Aquário do que fantasias repetidas ou previsíveis. Quanto mais único, melhor.
Fantasia de Carnaval para Aquário
Fantasia: Originalidade e conceito
Se for mulher: Personagem futurista, alienígena ou look alternativo
Se for homem: Personagem futurista, cientista maluco ou look conceitual
Aquário gosta de ser diferente. Fantasias fora do padrão, inesperadas ou criativas são a melhor forma de expressar a energia do signo.