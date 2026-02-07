Não sabe o que usar? Veja a fantasia de Carnaval que é a cara de Capricórnio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 14:00
Apesar da fama de discreto, Capricórnio sabe muito bem escolher uma fantasia que funcione. O signo prefere visuais tradicionais, bem executados e que transmitam segurança. A fantasia de passista elegante combina com esse perfil porque é reconhecível, confortável e tem impacto visual sem parecer improvisada, permitindo aproveitar o Carnaval com tranquilidade.
Fantasia de Carnaval para Capricórnio
Fantasia: Tradição e presença
Se for mulher: Vedete clássica, passista elegante ou diva retrô
Se for homem: Malandro, artista retrô ou personagem clássico do Carnaval
Capricórnio prefere fantasias que funcionem de verdade. Personagens tradicionais, reconhecíveis e bem executados passam segurança e presença.