Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Não sabe o que usar? Veja a fantasia de Carnaval que é a cara de Capricórnio

Clássico, seguro e com presença: assim Capricórnio gosta de curtir a folia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 14:00

Capricórnio
Capricórnio Crédito: Canva

Apesar da fama de discreto, Capricórnio sabe muito bem escolher uma fantasia que funcione. O signo prefere visuais tradicionais, bem executados e que transmitam segurança. A fantasia de passista elegante combina com esse perfil porque é reconhecível, confortável e tem impacto visual sem parecer improvisada, permitindo aproveitar o Carnaval com tranquilidade.

Fantasia de Carnaval para Capricórnio

Fantasia para Capricórnio: Passista elegante ou personagem clássico do Carnaval por Imagem gerada por IA
Fantasia para Capricórnio: Vedete clássica, passista elegante ou diva retrô por Imagem gerada por IA
Fantasia para Capricórnio: Passista elegante ou personagem clássico do Carnaval por Imagem gerada por IA
Fantasia para Capricórnio: Vedete clássica, passista elegante ou diva retrô por Imagem gerada por IA
1 de 4
Fantasia para Capricórnio: Passista elegante ou personagem clássico do Carnaval por Imagem gerada por IA

Fantasia: Tradição e presença

Se for mulher: Vedete clássica, passista elegante ou diva retrô

Se for homem: Malandro, artista retrô ou personagem clássico do Carnaval

Capricórnio prefere fantasias que funcionem de verdade. Personagens tradicionais, reconhecíveis e bem executados passam segurança e presença.

Leia mais

Imagem - Qual é a fantasia de Carnaval ideal para cada signo? Veja o look que combina com a sua energia

Qual é a fantasia de Carnaval ideal para cada signo? Veja o look que combina com a sua energia

Tags:

Carnaval Signo Carnaval 2026 Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Banho de Mar à Fantasia lota Ladeira da Preguiça neste domingo (8)

Banho de Mar à Fantasia lota Ladeira da Preguiça neste domingo (8)
Imagem - Foliões passam mal com calor e superlotação em bloco com Calvin Harris em SP

Foliões passam mal com calor e superlotação em bloco com Calvin Harris em SP
Imagem - Ivete viraliza ao ensinar foliões a acompanhar trio em São Paulo: 'Não vou cantar parada'

Ivete viraliza ao ensinar foliões a acompanhar trio em São Paulo: 'Não vou cantar parada'

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens