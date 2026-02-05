Acesse sua conta
Carnaval 2026: veja as atrações confirmadas pelo governo nos circuitos de Salvador

BaianaSystem, Daniela Mercury e Léo Santana estão entre as atrações confirmadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08:28

BaianaSystem no Campo Grande (2023)
BaianaSystem no Campo Grande (2023) Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O Governo da Bahia divulgou, na quarta-feira (4), a programação oficial do Carnaval da Bahia 2026 nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande), em Salvador. A grade reúne artistas consagrados da música baiana e nacional, além de novos talentos, com apresentações gratuitas ao longo dos seis dias oficiais da festa.

Segundo o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, o objetivo é garantir uma festa grandiosa, segura e plural. “Essa é a nossa responsabilidade enquanto Estado: garantir uma festa de qualidade, de paz e proteção para baianos, baianas e turistas, além de valorizar a riqueza cultural produzida na Bahia, que é o grande atrativo do Carnaval”, afirmou.

A programação contempla uma ampla diversidade de ritmos, como axé, pagode, samba, eletrônico e manifestações culturais tradicionais, distribuídas entre os dois principais circuitos da capital.

Confira as atrações confirmadas

Carnaval 2026: Governo da Bahia divulga programação oficial nos circuitos de Salvador

Quinta-feira / Barra: a abertura do Carnaval no circuito Barra-Ondina terá shows de Os Mascarados, Cheiro de Amor, Ludmilla, Carlinhos Brown, Tatau e Thiago Aquino. por Divulgação/Magali Morais
Quinta / Campo Grande: se apresentam Luiz Caldas, Jau, Daniela Mercury, Escandurras e Sambaiana. por Celia Santos
Sexta: na Barra-Ondina, a programação inclui Daniela Mercury, BaianaSystem, Lazzo Matumbi e Mulheres do Arrocha. por Marina Silva/CORREIO
Sexta: no Campo Grande, sobem ao palco Banda Eva, Filhos de Jorge, É o Tchan, Thiago Aquino, Solange Almeida e Juan e Ravena. por Elias Dantas
Sábado: o circuito Barra-Ondina recebe Tony Salles, Trio da Cultura, Papazoni e Guig Ghetto. por Maysa Polcri/ CORREIO
Sábado: já no Campo Grande, estão confirmados Samba Maria, Pagod’art, trio AbaDef com Tonho Matéria, além de uma atração surpresa. por Heider Sacramento/CORREIO
Domingo: na Barra-Ondina, a programação conta com Alok, Vinny Nogueira, Atoxxa, Dan Miranda e Gilmelândia. por Lucas Moura /SECOM /PMS
Domingo: no Campo Grande, estão previstos Saulo Fernandes, Parangolé, Larissa Marques, Bloco do Servidor com Edu Casanova, Rosy Banda e Luana Monalisa. por Marina Silva/CORREIO
Segunda: Barra-Ondina terá shows de Psirico, Daniela Mercury, Luiz Caldas e DJ Pedro Chamusca. por Divulgação
Segunda: No Campo Grande, a programação começa com atrações infantis, com Tio Paulinho, e segue à tarde com Alinne Rosa, Igor Kannário, Silvanno Salles, Milsinho Toque Dez e Olodum. por Marina Silva/CORREIO
Terça: no último dia oficial do Carnaval, a Barra-Ondina contará com Léo Santana, Timbalada, Banda Mel, Vina Calmon e Trio do Forró. por Lucas Leawry/divulgação
Terça: No Campo Grande, seguem as atrações infantis com Tio Paulinho, além de Lucas Melo, BaianaSystem, Ricardo Chaves e Afrocidade. por Nti Uirá/divulgação
Encerrando o Carnaval de Salvador, o tradicional Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas será comandado por Carlinhos Brown, no circuito Barra-Ondina, mantendo a tradição que marca o fechamento oficial da festa. por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 13
Quinta-feira / Barra: a abertura do Carnaval no circuito Barra-Ondina terá shows de Os Mascarados, Cheiro de Amor, Ludmilla, Carlinhos Brown, Tatau e Thiago Aquino. por Divulgação/Magali Morais

Carnaval

