FOLIA

Carnaval 2026: veja as atrações confirmadas pelo governo nos circuitos de Salvador

BaianaSystem, Daniela Mercury e Léo Santana estão entre as atrações confirmadas

Esther Morais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08:28

BaianaSystem no Campo Grande (2023) Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O Governo da Bahia divulgou, na quarta-feira (4), a programação oficial do Carnaval da Bahia 2026 nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande), em Salvador. A grade reúne artistas consagrados da música baiana e nacional, além de novos talentos, com apresentações gratuitas ao longo dos seis dias oficiais da festa.

Segundo o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, o objetivo é garantir uma festa grandiosa, segura e plural. “Essa é a nossa responsabilidade enquanto Estado: garantir uma festa de qualidade, de paz e proteção para baianos, baianas e turistas, além de valorizar a riqueza cultural produzida na Bahia, que é o grande atrativo do Carnaval”, afirmou.

A programação contempla uma ampla diversidade de ritmos, como axé, pagode, samba, eletrônico e manifestações culturais tradicionais, distribuídas entre os dois principais circuitos da capital.

Confira as atrações confirmadas