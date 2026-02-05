Acesse sua conta
Carnaval 2026: confira atrações confirmadas pelo Governo no circuito Osmar, no Campo Grande

Parangolé, Kannário e Olodum são alguns dos nomes divulgados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08:58

Terça de Carnaval no Campo Grande com sucesso de público
Carnaval no Campo Grande  Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Governo da Bahia divulgou a programação oficial do Carnaval da Bahia 2026 no circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador. A grade reúne artistas de diferentes estilos musicais e manifestações culturais, com apresentações gratuitas ao longo dos seis dias oficiais da festa, além de programação infantil. Confira abaixo: 

A programação no Campo Grande começa com shows de Luiz Caldas, Jau, Daniela Mercury, Escandurras e Sambaiana. por Marina Silva/CORREIO
Quinta-feira (12)Na sexta-feira, sobem ao palco Banda Eva, Filhos de Jorge, É o Tchan, Thiago Aquino, Solange Almeida e Juan e Ravena. por Marina Silva/ CORREIO
O sábado terá apresentações de Samba Maria, Pagod’art, trio AbaDef com Tonho Matéria, além de uma atração surpresa. por Arquivo CORREIO
No domingo, estão previstos Saulo Fernandes, Parangolé, Larissa Marques, Bloco do Servidor com Edu Casanova, Rosy Banda e Luana Monalisa. por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Segunda: a programação começa com atrações infantis comandadas por Tio Paulinho. À tarde, desfilam Alinne Rosa, Igor Kannário, Silvanno Salles, Milsinho Toque Dez e Olodum. por Gilberto Barbosa/ CORREIO
No último dia oficial do Carnaval, o circuito mantém atrações infantis com Tio Paulinho e segue com apresentações de Lucas Melo, BaianaSystem, Ricardo Chaves e Afrocidade. por Divulgação/Jardel Souza
1 de 6
A programação no Campo Grande começa com shows de Luiz Caldas, Jau, Daniela Mercury, Escandurras e Sambaiana. por Marina Silva/CORREIO

