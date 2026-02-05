FOLIA

Carnaval 2026: confira atrações confirmadas pelo Governo no circuito Osmar, no Campo Grande

Parangolé, Kannário e Olodum são alguns dos nomes divulgados

O Governo da Bahia divulgou a programação oficial do Carnaval da Bahia 2026 no circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador. A grade reúne artistas de diferentes estilos musicais e manifestações culturais, com apresentações gratuitas ao longo dos seis dias oficiais da festa, além de programação infantil. Confira abaixo: