Esther Morais
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08:58
O Governo da Bahia divulgou a programação oficial do Carnaval da Bahia 2026 no circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador. A grade reúne artistas de diferentes estilos musicais e manifestações culturais, com apresentações gratuitas ao longo dos seis dias oficiais da festa, além de programação infantil. Confira abaixo:
Carnaval 2026: confira atrações confirmadas pelo Governo no circuito Osmar, no Campo Grande