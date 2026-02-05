Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas pelo Governo no circuito Barra-Ondina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08:46
O Governo da Bahia divulgou a programação oficial do Carnaval da Bahia 2026 no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador. O espaço concentra grandes nomes da música baiana e nacional, com apresentações distribuídas ao longo dos seis dias oficiais da folia, além do tradicional Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas.
