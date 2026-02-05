Acesse sua conta
Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas pelo Governo no circuito Barra-Ondina

Folia inclui Carlinhos Brown, Daniela Mercury e BaianaSystem

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 08:46

Primeiro dia de Carnaval na Barra
 Carnaval na Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Governo da Bahia divulgou a programação oficial do Carnaval da Bahia 2026 no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador. O espaço concentra grandes nomes da música baiana e nacional, com apresentações distribuídas ao longo dos seis dias oficiais da folia, além do tradicional Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas.

Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas pelo Governo no circuito Barra-Ondina

Quinta-feira (12): abertura do Carnaval no circuito Barra-Ondina terá shows de Os Mascarados, Cheiro de Amor, Ludmilla, Carlinhos Brown, Tatau e Thiago Aquino. por Arisson Marinho/CORREIO
Sexta-feira (13): o público confere apresentações de Daniela Mercury, BaianaSystem, Lazzo Matumbi e Mulheres do Arrocha. por Arisson Marinho/CORREIO
Sábado (14): será animado por Tony Salles, Trio da Cultura, Papazoni e Guig Ghetto. por Arisson Marinho/CORREIO
Domingo (15): a programação inclui Alok, Vinny Nogueira, Atoxxa, Dan Miranda e Gilmelândia. por Divulgação/Bloco Happy
Segunda-feira (16): contará com shows de Psirico, Daniela Mercury, Luiz Caldas e DJ Pedro Chamusca. por Marina Silva/CORREio
Terça-feira (17): no último dia oficial do Carnaval, o circuito Barra-Ondina recebe Léo Santana, Timbalada, Banda Mel, Vina Calmon e Trio do Forró. por Arisson Marinho/CORREIO
Arrastão – Quarta-feira (18): encerrando a programação, o tradicional Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas será comandado por Carlinhos Brown, reunindo foliões no circuito Barra-Ondina. por Maysa Polcri/CORREIO

Quinta-feira (12): abertura do Carnaval no circuito Barra-Ondina terá shows de Os Mascarados, Cheiro de Amor, Ludmilla, Carlinhos Brown, Tatau e Thiago Aquino. por Arisson Marinho/CORREIO

Imagem - Carnaval 2026: veja as atrações confirmadas pelo governo nos circuitos de Salvador

Carnaval 2026: veja as atrações confirmadas pelo governo nos circuitos de Salvador

