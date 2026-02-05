Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O Universo fala alto hoje (5 de fevereiro) e manda uma mensagem que Touro, Leão, Escorpião e Aquário precisam escutar com atenção

Sinais surgem para quebrar padrões e abrir novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 05:00

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda mensagem chega de forma suave. Em alguns momentos, o universo fala por meio de interrupções, desconfortos e verdades que exigem atenção imediata. Nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, quatro signos recebem sinais claros de que algo precisa mudar agora. São alertas que pedem maturidade, ação e coragem para sair do automático e encarar o que vem sendo evitado. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (5 de fevereiro), os signos percebem que prestar atenção muda mais do que agir por impulso

Hoje (5 de fevereiro), os signos percebem que prestar atenção muda mais do que agir por impulso

Imagem - Quando tudo conspira a favor: 4 signos entram em um dia de pura abundância nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Quando tudo conspira a favor: 4 signos entram em um dia de pura abundância nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Imagem - O Universo suaviza feridas antigas e entrega um dos melhores dias do mês hoje (4 de fevereiro) para 5 signos

O Universo suaviza feridas antigas e entrega um dos melhores dias do mês hoje (4 de fevereiro) para 5 signos

Touro: Um imprevisto mexe com seus planos ou com a sensação de segurança, obrigando você a pausar e rever decisões recentes. No primeiro momento, isso pode parecer apenas inconveniente, mas o recado é claro: insistir no mesmo caminho não é mais uma opção. A quebra de rotina vem para proteger você de algo que não traria bons frutos e para mostrar que adaptação também é uma forma de força.

Dica cósmica: Flexibilizar agora evita perdas maiores depois.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Leão: Uma opinião inesperada ou uma crítica difícil de engolir chega como um teste direto ao ego. Ainda que cause incômodo, essa mensagem carrega uma verdade necessária e abre espaço para um crescimento real. Ao ouvir com atenção e filtrar o que faz sentido, você muda a forma de agir e percebe que há caminhos mais eficazes do que os que vinha seguindo.

Dica cósmica: Escutar não diminui sua luz, só direciona melhor.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
1 de 10
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Escorpião: Uma verdade surge de forma abrupta e deixa claro onde você tem desperdiçado energia. O universo pede um corte consciente, seja em situações, hábitos ou pessoas que drenam mais do que entregam. Proteger seu tempo e suas emoções se torna essencial para retomar o controle e preservar sua força interna.

Dica cósmica: Saber se afastar também é um ato de poder.

10 livros para quem é do signo de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
1 de 10
Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

Aquário: Um insight repentino conecta pontos que antes pareciam soltos e torna impossível adiar mudanças. Fica evidente que permanecer parado significa estagnação, e você sente um chamado forte para agir de forma diferente. O recado é direto: o próximo passo depende de decisão, não de espera.

Dica cósmica: Movimento consciente abre portas que a dúvida mantém fechadas.

10 livros para quem é do signo de Aquário

O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação
Extraordinário – R. J. Palacio: Humanidade, empatia e ruptura de padrões - Aquário vibra. por Divulgação
Feita de Fumaça e Osso – Laini Taylor: Fantasia fora do padrão - Aquário adora o diferente. por Divulgação
O Homem do Castelo Alto – Philip K. Dick: Ucronias e realidades alternativas - Aquário AMA ideias novas. por Divulgação
Iracema – José de Alencar: Construção simbólica e cultural - Aquário aprecia contextos sociais. por Divulgação
Hibisco Roxo – Chimamanda Ngozi Adichie: Questões sociais e culturais - Aquário admira narrativas transformadoras. por Divulgação
A Sociedade do Cansaço – Byung-Chul Han: Crítica contemporânea - Aquário AMA teoria crítica. por Divulgação
Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven: Sensibilidade, liberdade, temas sociais e quebra de padrões - combina com o espírito questionador e humanista de Aquário. por Divulgação
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil – Becky Chambers: Sci-fi caloroso e humanista - perfeito para Aquário. por Divulgação
A Parábola do Semeador – Octavia Butler: Afrofuturismo e política - 100% aquariano. por Divulgação
1 de 10
O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação

Tags:

Signo Touro Leão Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Associação de mulheres afirma que ativismo trans no Brasil obedece a instituições estrangeiras

Associação de mulheres afirma que ativismo trans no Brasil obedece a instituições estrangeiras
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (5) para ter uma surpresa financeira

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (5) para ter uma surpresa financeira
Imagem - Hoje (5 de fevereiro), os signos percebem que prestar atenção muda mais do que agir por impulso

Hoje (5 de fevereiro), os signos percebem que prestar atenção muda mais do que agir por impulso

MAIS LIDAS

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
01

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
02

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
03

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
04

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior