Tirolesa, 96 andares e apartamentos a R$ 87 milhões: tudo sobre o prédio mais alto da América Latina

Agência Correio
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 07:00
O topo da América do Sul está passando por uma transformação radical com a chegada de prédios cada vez mais altos. O destaque nesse ranking de arranha-céus atualmente vai para o Uruguai, que construiu um gigante para atrair turistas e investidores internacionais.
O Cipriani Ocean Resort quer cravar seu nome na história ao alcançar a marca de 320 metros de altura. Essa estrutura não será apenas um marco visual, mas vai garantir aos uruguaios o título de prédio mais alto da região.
Cipriani Ocean Resort
O projeto leva a assinatura de Rafael Viñoly e representa um investimento massivo de cerca de 500 milhões de dólares, o equivalente a R$ 2,6 bilhões. Com apartamentos espaçosos, a torre garante vistas deslumbrantes do Atlântico para todos os seus futuros moradores e visitantes.
O resort contará ainda com um cassino exclusivo e áreas destinadas a eventos sociais de grande porte. Portanto, o objetivo é unir a tradição do antigo Hotel San Rafael com a modernidade exigida pelo mercado de luxo atual.
A inauguração do complexo será dividida em fases, permitindo que os primeiros espaços sejam aproveitados em breve. Na segunda etapa, o empreendimento entregará mais de cem suítes de hotel e dezenas de residências exclusivas.
Segundo o executivo Giuseppe Cipriani, "esse projeto foi pensado especialmente para os brasileiros, já que eles amam cassinos". Essa declaração reforça a importância dos turistas do Brasil para o sucesso econômico do novo empreendimento uruguaio.
Segundo a imprensa uruguaia, a cobertura duplex do Ocean Resort Residences & Casino Cipriani, ainda em fase de projeto, já está à venda por cerca de R$ 87,5 milhões.
De acordo com a imobiliária responsável pela venda, a cobertura terá aproximadamente 1.620 metros quadrados, cinco dormitórios e oito banheiros. As despesas de condomínio estão estimadas em cerca de R$ 42 mil por mês.
A imobiliária também comercializa outra unidade de alto padrão avaliada em aproximadamente R$ 41,6 milhões. Descrito como um “espetacular apartamento de luxo em primeira linha, com vista para o mar”, o imóvel contará com cinco dormitórios e seis banheiros, além de despesas mensais estimadas em cerca de R$ 21 mil.
Apesar do sucesso uruguaio, o reinado da torre de Punta del Este tem um prazo de validade já definido. No Brasil, a Senna Tower está sendo planejada para atingir 550 metros, superando qualquer outra marca na América Latina.
Este arranha-céu catarinense terá 154 andares e será um verdadeiro tributo à história de Ayrton Senna. Assim, a construtora FG Empreendimentos pretende colocar o Brasil na liderança absoluta da construção civil mundial até 2033.
