ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (5 de fevereiro): os signos sentem mais segurança para organizar finanças e emoções

O dia favorece estabilidade, escolhas conscientes e decisões que trazem sensação de controle, especialmente sobre dinheiro, rotina e relações próximas

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Esta quinta-feira traz uma energia mais firme e previsível, ideal para colocar ordem no que vinha gerando dúvidas ou ansiedade. Os signos tendem a agir com mais cautela, mas também com mais confiança, percebendo que pequenos ajustes agora evitam desgastes no futuro. As cores e números da sorte ajudam a sustentar equilíbrio, clareza e constância ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O dia desperta memórias e reforça vínculos importantes, pedindo mais calma nas decisões práticas. Organizar contratos e compromissos financeiros evita retrabalho.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

Touro: A sensação de alívio financeiro traz mais confiança para escolhas do dia a dia. Simplificar tarefas ajuda a evitar confusão mental e desgaste.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 3

Gêmeos: O cansaço pede atenção aos limites e melhor uso da energia. Evitar gastos impulsivos ajuda a manter o controle emocional e financeiro.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 4

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Câncer: Movimentar o corpo melhora o humor e o foco. Planejar o futuro financeiro traz mais segurança e reduz preocupações desnecessárias.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 8

Leão: Questões acadêmicas e de aprendizado ganham clareza quando você respeita seu ritmo. Atenção às finanças evita pequenas dores de cabeça.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 1

Virgem: O dia favorece decisões práticas e bem pensadas, especialmente ligadas a trabalho e patrimônio. Constância traz mais resultados do que cobrança excessiva.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 6

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra: O clima doméstico traz acolhimento e segurança emocional. Organização financeira ajuda a manter a sensação de equilíbrio ao longo do dia.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 8

Escorpião: Pequenas pausas renovam a mente e ajudam na concentração. Planejar o futuro com cautela evita ansiedade e excesso de controle.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 11

Sagitário: O dia pede decisões mais maduras e expectativas realistas. Rever planos financeiros traz alívio e mais estabilidade emocional.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 22

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio: Disciplina e constância ajudam a destravar pendências importantes. Resolver questões financeiras traz sensação de segurança e avanço.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Aquário: Organização prática facilita o dia e reduz distrações. Mudanças inesperadas podem jogar a seu favor se você mantiver flexibilidade.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 4

Peixes: O momento pede cuidado com promessas e escolhas impulsivas. Um ritmo mais gentil nos estudos e na rotina traz melhores resultados.

Cor da sorte: Açafrão