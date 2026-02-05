Cor e número da sorte de hoje (5 de fevereiro): os signos sentem mais segurança para organizar finanças e emoções

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:00
Esta quinta-feira traz uma energia mais firme e previsível, ideal para colocar ordem no que vinha gerando dúvidas ou ansiedade. Os signos tendem a agir com mais cautela, mas também com mais confiança, percebendo que pequenos ajustes agora evitam desgastes no futuro. As cores e números da sorte ajudam a sustentar equilíbrio, clareza e constância ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: O dia desperta memórias e reforça vínculos importantes, pedindo mais calma nas decisões práticas. Organizar contratos e compromissos financeiros evita retrabalho.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 7
Touro: A sensação de alívio financeiro traz mais confiança para escolhas do dia a dia. Simplificar tarefas ajuda a evitar confusão mental e desgaste.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 3
Gêmeos: O cansaço pede atenção aos limites e melhor uso da energia. Evitar gastos impulsivos ajuda a manter o controle emocional e financeiro.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 4
Câncer: Movimentar o corpo melhora o humor e o foco. Planejar o futuro financeiro traz mais segurança e reduz preocupações desnecessárias.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 8
Leão: Questões acadêmicas e de aprendizado ganham clareza quando você respeita seu ritmo. Atenção às finanças evita pequenas dores de cabeça.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 1
Virgem: O dia favorece decisões práticas e bem pensadas, especialmente ligadas a trabalho e patrimônio. Constância traz mais resultados do que cobrança excessiva.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 6
Libra: O clima doméstico traz acolhimento e segurança emocional. Organização financeira ajuda a manter a sensação de equilíbrio ao longo do dia.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 8
Escorpião: Pequenas pausas renovam a mente e ajudam na concentração. Planejar o futuro com cautela evita ansiedade e excesso de controle.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 11
Sagitário: O dia pede decisões mais maduras e expectativas realistas. Rever planos financeiros traz alívio e mais estabilidade emocional.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 22
Capricórnio: Disciplina e constância ajudam a destravar pendências importantes. Resolver questões financeiras traz sensação de segurança e avanço.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 9
Aquário: Organização prática facilita o dia e reduz distrações. Mudanças inesperadas podem jogar a seu favor se você mantiver flexibilidade.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 4
Peixes: O momento pede cuidado com promessas e escolhas impulsivas. Um ritmo mais gentil nos estudos e na rotina traz melhores resultados.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 2