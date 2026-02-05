Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (5 de fevereiro): os signos sentem mais segurança para organizar finanças e emoções

O dia favorece estabilidade, escolhas conscientes e decisões que trazem sensação de controle, especialmente sobre dinheiro, rotina e relações próximas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Esta quinta-feira traz uma energia mais firme e previsível, ideal para colocar ordem no que vinha gerando dúvidas ou ansiedade. Os signos tendem a agir com mais cautela, mas também com mais confiança, percebendo que pequenos ajustes agora evitam desgastes no futuro. As cores e números da sorte ajudam a sustentar equilíbrio, clareza e constância ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O dia desperta memórias e reforça vínculos importantes, pedindo mais calma nas decisões práticas. Organizar contratos e compromissos financeiros evita retrabalho.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

Touro: A sensação de alívio financeiro traz mais confiança para escolhas do dia a dia. Simplificar tarefas ajuda a evitar confusão mental e desgaste.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 3

Gêmeos: O cansaço pede atenção aos limites e melhor uso da energia. Evitar gastos impulsivos ajuda a manter o controle emocional e financeiro.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 4

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer: Movimentar o corpo melhora o humor e o foco. Planejar o futuro financeiro traz mais segurança e reduz preocupações desnecessárias.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 8

Leão: Questões acadêmicas e de aprendizado ganham clareza quando você respeita seu ritmo. Atenção às finanças evita pequenas dores de cabeça.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 1

Virgem: O dia favorece decisões práticas e bem pensadas, especialmente ligadas a trabalho e patrimônio. Constância traz mais resultados do que cobrança excessiva.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 6

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: O clima doméstico traz acolhimento e segurança emocional. Organização financeira ajuda a manter a sensação de equilíbrio ao longo do dia.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 8

Escorpião: Pequenas pausas renovam a mente e ajudam na concentração. Planejar o futuro com cautela evita ansiedade e excesso de controle.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 11

Sagitário: O dia pede decisões mais maduras e expectativas realistas. Rever planos financeiros traz alívio e mais estabilidade emocional.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 22

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Disciplina e constância ajudam a destravar pendências importantes. Resolver questões financeiras traz sensação de segurança e avanço.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Aquário: Organização prática facilita o dia e reduz distrações. Mudanças inesperadas podem jogar a seu favor se você mantiver flexibilidade.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 4

Peixes: O momento pede cuidado com promessas e escolhas impulsivas. Um ritmo mais gentil nos estudos e na rotina traz melhores resultados.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 2

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

