Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Milena tem sonho 'premonitório' com a irmã no BBB 26: 'Não parava de pensar em você'

Após comentário no Raio-X, Mile Lages revelou ter sofrido um acidente

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:30

Milena e a irmã gêmea, Mile Lages Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Um relato feito por Milena dentro do BBB 26 acabou chamando a atenção do público fora da casa. Durante o Raio-X exibido na manhã de quarta-feira (4), a recreadora de festas contou que sonhou com a irmã gêmea, Mile Lages, e deixou um recado carinhoso para ela. 

Morando há cinco anos nos Estados Unidos, Mile usou as redes sociais para esclarecer a situação e acalmar os seguidores. Ela confirmou que, de fato, passou por um acidente de carro recentemente, mas garantiu que está bem e em segurança.

"Estou bem. Tive, sim, um acidente por causa da neve", explicou. Segundo ela, o veículo não conseguiu frear a tempo devido à pista escorregadia. "Foi apenas um susto. Os danos foram só materiais, ninguém se machucou e estou em segurança", completou.

Leia mais

Imagem - Ex-The Voice morre aos 26 anos após ataque de cobra dentro de casa

Ex-The Voice morre aos 26 anos após ataque de cobra dentro de casa

Imagem - Dudu Camargo e Luiz Bacci: Entenda a polêmica que virou caso de polícia

Dudu Camargo e Luiz Bacci: Entenda a polêmica que virou caso de polícia

Imagem - Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino, aos 72 anos

Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino, aos 72 anos

A irmã da participante do reality também fez questão de agradecer a preocupação do público e reforçou que não houve consequências graves: “Está tudo bem”, resumiu.

No confinamento, sem saber do ocorrido, Milena havia se mostrado preocupada ao falar da irmã durante o Raio-X. "Espero que você esteja muito, muito bem", disse a sister, em um momento que muitos fãs interpretaram como uma coincidência impressionante.

Em uma publicação no perfil da participante, Mile comentou sobre a conexão entre as duas. "Que loucura, porque essa madrugada eu não parava de pensar em você. Deus cuide de você aí e de nós. Te amo", escreveu.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea

Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Filha de Leandro, do BBB 26, é atração confirmada no Carnaval de Salvador

Dubladora de Bridgerton faz piada com eliminação de Brigido no BBB26

Diferente do BBB 12, Jonas Sulzbach pode ficar sem festa em seu 2ª aniversário no reality; entenda

Esposa de Leandro Boneco rebate Edilson Capetinha após fala ofensiva no BBB 26: 'Reforça estereótipos'

'Parece que está pegando fogo': Solange Couto passa mal no BBB 26 e aciona atendimento médico

Fora da casa, Mile também acompanha de perto a trajetória da gêmea no jogo. Em conversa recente com o gshow, após Milena ser indicada ao primeiro Paredão, ela elogiou a postura da sister. Segundo a irmã, Milena tem mostrado sensibilidade, jogo de cintura e capacidade de se reinventar dentro do reality.

"Ela sempre lidou com crianças quase o dia todo aqui fora, então ver essa adaptação me surpreendeu. A determinação e a força dela são inspiradoras", afirmou. Para Mile, a lealdade, a empatia e a forma como Milena se preocupa com o bem-estar dos outros fazem dela uma jogadora que merece seguir no programa

Leia mais

Imagem - Piscina, spa e 7 quartos: casa onde esposa de Henrique, da dupla com Juliano, foi presa vale R$ 8,5 milhões

Piscina, spa e 7 quartos: casa onde esposa de Henrique, da dupla com Juliano, foi presa vale R$ 8,5 milhões

Imagem - Vanessa Lopes é resgatada em montanha após se perder: 'Horas chorando na neve'

Vanessa Lopes é resgatada em montanha após se perder: 'Horas chorando na neve'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (5) para ter uma surpresa financeira

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (5) para ter uma surpresa financeira

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Milena Irmã Gêmea Gêmea tia Milena

Mais recentes

Imagem - Segunda chance? Lua em Touro anuncia reconciliações e uma virada poderosa no coração de 3 signos hoje (5 de fevereiro)

Segunda chance? Lua em Touro anuncia reconciliações e uma virada poderosa no coração de 3 signos hoje (5 de fevereiro)
Imagem - Recém-separada, mãe e influenciadora: quem é Aninha Nóbrega, vista aos beijos com filho do Faustão

Recém-separada, mãe e influenciadora: quem é Aninha Nóbrega, vista aos beijos com filho do Faustão
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (5 de fevereiro): os signos sentem mais segurança para organizar finanças e emoções

Cor e número da sorte de hoje (5 de fevereiro): os signos sentem mais segurança para organizar finanças e emoções

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia
01

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
02

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
03

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde
04

Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde