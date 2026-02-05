REALITY

Milena tem sonho 'premonitório' com a irmã no BBB 26: 'Não parava de pensar em você'

Após comentário no Raio-X, Mile Lages revelou ter sofrido um acidente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:30

Milena e a irmã gêmea, Mile Lages Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um relato feito por Milena dentro do BBB 26 acabou chamando a atenção do público fora da casa. Durante o Raio-X exibido na manhã de quarta-feira (4), a recreadora de festas contou que sonhou com a irmã gêmea, Mile Lages, e deixou um recado carinhoso para ela.

Morando há cinco anos nos Estados Unidos, Mile usou as redes sociais para esclarecer a situação e acalmar os seguidores. Ela confirmou que, de fato, passou por um acidente de carro recentemente, mas garantiu que está bem e em segurança.

"Estou bem. Tive, sim, um acidente por causa da neve", explicou. Segundo ela, o veículo não conseguiu frear a tempo devido à pista escorregadia. "Foi apenas um susto. Os danos foram só materiais, ninguém se machucou e estou em segurança", completou.

A irmã da participante do reality também fez questão de agradecer a preocupação do público e reforçou que não houve consequências graves: “Está tudo bem”, resumiu.

No confinamento, sem saber do ocorrido, Milena havia se mostrado preocupada ao falar da irmã durante o Raio-X. "Espero que você esteja muito, muito bem", disse a sister, em um momento que muitos fãs interpretaram como uma coincidência impressionante.

Em uma publicação no perfil da participante, Mile comentou sobre a conexão entre as duas. "Que loucura, porque essa madrugada eu não parava de pensar em você. Deus cuide de você aí e de nós. Te amo", escreveu.

Fora da casa, Mile também acompanha de perto a trajetória da gêmea no jogo. Em conversa recente com o gshow, após Milena ser indicada ao primeiro Paredão, ela elogiou a postura da sister. Segundo a irmã, Milena tem mostrado sensibilidade, jogo de cintura e capacidade de se reinventar dentro do reality.