Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino, aos 72 anos

Dublador lutava contra uma doença degenerativa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 06:52

Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise, Richard Gere e Nicolas Cage
Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise, Richard Gere e Nicolas Cage Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Morreu Ricardo Schnetzer, um dos nomes mais respeitados da dublagem, conhecido por emprestar sua voz a estrelas como Tom Cruise, Richard Gere, Nicolas Cage e tantos outros. O artista tinha 72 anos e enfrentava uma doença degenerativa que compromete progressivamente o sistema nervoso.

A notícia gerou forte comoção entre colegas de profissão, alunos e fãs. Nas redes sociais, dubladores prestaram homenagens emocionadas, lembrando não só do talento de Schnetzer, mas também de sua generosidade como professor e formador de novas gerações. "Mais um mestre da dublagem migra para o plano espiritual. Tive o privilégio de ser aluno dele. Um craque que faz parte da minha história profissional", escreveu um ex-aluno.

Diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), Ricardo enfrentava uma batalha dura e silenciosa. Em janeiro deste ano, amigos e familiares organizaram uma vaquinha online para ajudar nos custos do tratamento. A meta era de R$ 200 mil, e a arrecadação chegou a pouco mais de R$ 118 mil, mobilizando fãs e profissionais do meio artístico.

Nascido no Rio de Janeiro, em 13 de abril de 1953, Schnetzer iniciou a carreira ainda nos anos 1970 e construiu um currículo que dispensa apresentações. Sua voz marcou personagens icônicos do cinema e da televisão: Tony Montana, vivido por Al Pacino em Scarface; o piloto Maverick, de Tom Cruise, em Top Gun; o charmoso Edward Lewis, de Richard Gere, em Uma Linda Mulher; além de Carlos Daniel, interpretado por Fernando Colunga na novela mexicana A Usurpadora.

Na animação, ele também fez história ao interpretar personagens memoráveis como: Hank, de Caverna do Dragão, Albafica de Peixes em Cavaleiros do Zodíaco: The Lost Canvas, o vilão Slade em Jovens Titãs e o Capitão Planeta.

