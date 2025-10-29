Acesse sua conta
De perda de visão a luta contra esclerose: veja o que aconteceu com 5 estrelas de 'Malhação'

Entre 1995 e 2020, Malhação revelou dezenas de talentos para a TV

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:30

Ludmila Dayer em Malhação Crédito: Reprodução

Ao longo de 27 temporadas e mais de seis mil capítulos, Malhação se tornou uma verdadeira fábrica de estrelas. A trama juvenil da Globo lançou nomes que hoje são referência na dramaturgia brasileira e também apresentou jovens talentos que, por diferentes motivos, se afastaram dos holofotes.

A seguir, veja o que aconteceu com cinco atrizes que viveram momentos marcantes na novela e hoje trilham outros caminhos:

Veja o que aconteceu com 5 estrelas de 'Malhação'

Intérprete da divertida Flavinha na temporada de 2004, Thaís Vaz comoveu o público ao revelar que perdeu a visão do olho esquerdo após um grave episódio de violência doméstica, ocorrido quando tinha 19 anos por Reprodução
Hoje, aos 44 anos, Thaís prepara o espetáculo “Hiena: o riso sobre o tóxico”, no qual transforma sua história de superação e violência em arte e reflexão sobre relacionamentos abusivos por Reprodução
Conhecida por viver a protagonista Joana na temporada de 2000, Ludmila Dayer também brilhou em Senhora do Destino (2004). Após o sucesso na Globo, ela se mudou para Los Angeles, onde fundou uma produtora e passou a atuar no cinema independente por Reprodução
Em 2021, Ludmila revelou ter sido diagnosticada com esclerose múltipla. Aos 42 anos, segue morando nos Estados Unidos e compartilha reflexões sobre saúde mental nas redes sociais por Reprodução
Protagonista da temporada de 2010, Daniela Carvalho deu vida à personagem Catarina. Após a novela, participou de outras produções da Globo, mas decidiu mudar de vida. A atriz se mudou para a Irlanda e chegou a trabalhar como faxineira para se sustentar por Reprodução
Atualmente com 39 anos, Daniela vive no Canadá com o marido e os dois filhos, compartilhando sua rotina em outro país pelas redes sociais por Reprodução
Renata Sayuri ficou conhecida por sua participação em Malhação (2011) e por apresentar o Band Kids nos anos 2000. Nos últimos anos, a artista tem enfrentado uma dura batalha contra o vício e o transtorno bipolar, condição com a qual convive há duas décadas por Reprodução
Em 2023, foi revelado que Renata havia sido internada em uma clínica de reabilitação em Minas Gerais. Hoje, aos 44 anos, ela segue em tratamento e utiliza suas plataformas para falar sobre saúde mental e recomeços por Reprodução
Uma das maiores estrelas reveladas por Malhação, Priscila Fantin viveu Tatiana na temporada de 1999 e conquistou o público em sucessos como Alma Gêmea (2005). A atriz enfrentou uma longa luta contra a depressão, período em que se afastou da televisão e chegou a morar em Paris, onde trabalhou como garçonete por Reprodução
Depois de vencer a Dança dos Famosos (2023), Priscila voltou a aparecer na Globo em um especial em homenagem a Walcyr Carrasco. Aos 42 anos, ela também atua nos bastidores como produtora e agente de artistas por Reprodução
1 de 10
Intérprete da divertida Flavinha na temporada de 2004, Thaís Vaz comoveu o público ao revelar que perdeu a visão do olho esquerdo após um grave episódio de violência doméstica, ocorrido quando tinha 19 anos por Reprodução

Mais do que uma novela, Malhação marcou gerações e ajudou a formar nomes que continuam no coração do público. Entre altos e baixos, as atrizes que passaram pela trama seguem escrevendo suas próprias histórias, agora longe dos corredores do colégio Múltipla Escolha.

