Tata Estaniecki fala pela primeira vez após separação de Júlio Cocielo: 'Dias difíceis'

Casal de influenciadores foram casados por oito anos e tiveram dois filhos

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:51

Tata Estaniecki fala pela primeira vez após separação de Júlio Cocielo: 'Foram dias difíceis'
Tata Estaniecki fala pela primeira vez após separação de Júlio Cocielo  Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Tata Estaniecki, de 31 anos, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Júlio Cocielo, de 32. A influenciadora usou suas redes sociais na última terça-feira (21) para se pronunciar após semanas de especulações sobre a separação.

Em um desabafo sincero, Tata contou que precisou de tempo para processar tudo o que estava acontecendo. “Eu realmente precisei me recolher um pouco. Foram dias para me reorganizar, colocar a cabeça no lugar e me dedicar totalmente aos meus filhos e à minha vida pessoal”, afirmou.

A influenciadora, que é mãe de Beatriz e Gabriel, frutos do relacionamento com o youtuber, disse que o momento agora é de recomeço e autoconhecimento. “A vida muda, as prioridades também. Estou tentando me reconectar comigo mesma, entender essa nova fase e seguir com leveza”, declarou.

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki com Julio Cocielo e os filhos, Beatriz e Caio por Reprodução/Instagram
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
1 de 9
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor

Tata Estaniecki remove sobrenome de Cocielo das redes sociais após anúncio de separação

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja

Tata e Júlio ficaram juntos por oito anos e eram considerados um dos casais mais populares da internet, acumulando milhões de seguidores nas redes sociais. Os dois ainda não haviam falado abertamente sobre os motivos da separação, que ocorreu de forma discreta no início de outubro.

Apesar do fim do casamento, Tata reforçou que mantém uma relação de respeito e parceria com o ex-marido por conta dos filhos. “Temos uma história linda e o mais importante é que sempre seremos uma família. Isso nunca vai mudar”, concluiu.

