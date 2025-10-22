Tata Estaniecki fala pela primeira vez após separação de Júlio Cocielo: 'Dias difíceis'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:51
Tata Estaniecki, de 31 anos, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Júlio Cocielo, de 32. A influenciadora usou suas redes sociais na última terça-feira (21) para se pronunciar após semanas de especulações sobre a separação.
Em um desabafo sincero, Tata contou que precisou de tempo para processar tudo o que estava acontecendo. “Eu realmente precisei me recolher um pouco. Foram dias para me reorganizar, colocar a cabeça no lugar e me dedicar totalmente aos meus filhos e à minha vida pessoal”, afirmou.
A influenciadora, que é mãe de Beatriz e Gabriel, frutos do relacionamento com o youtuber, disse que o momento agora é de recomeço e autoconhecimento. “A vida muda, as prioridades também. Estou tentando me reconectar comigo mesma, entender essa nova fase e seguir com leveza”, declarou.
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo
Tata e Júlio ficaram juntos por oito anos e eram considerados um dos casais mais populares da internet, acumulando milhões de seguidores nas redes sociais. Os dois ainda não haviam falado abertamente sobre os motivos da separação, que ocorreu de forma discreta no início de outubro.
Apesar do fim do casamento, Tata reforçou que mantém uma relação de respeito e parceria com o ex-marido por conta dos filhos. “Temos uma história linda e o mais importante é que sempre seremos uma família. Isso nunca vai mudar”, concluiu.