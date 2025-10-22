DIVÓRCIO

Tata Estaniecki fala pela primeira vez após separação de Júlio Cocielo: 'Dias difíceis'

Casal de influenciadores foram casados por oito anos e tiveram dois filhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:51

Tata Estaniecki fala pela primeira vez após separação de Júlio Cocielo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Tata Estaniecki, de 31 anos, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Júlio Cocielo, de 32. A influenciadora usou suas redes sociais na última terça-feira (21) para se pronunciar após semanas de especulações sobre a separação.

Em um desabafo sincero, Tata contou que precisou de tempo para processar tudo o que estava acontecendo. “Eu realmente precisei me recolher um pouco. Foram dias para me reorganizar, colocar a cabeça no lugar e me dedicar totalmente aos meus filhos e à minha vida pessoal”, afirmou.

A influenciadora, que é mãe de Beatriz e Gabriel, frutos do relacionamento com o youtuber, disse que o momento agora é de recomeço e autoconhecimento. “A vida muda, as prioridades também. Estou tentando me reconectar comigo mesma, entender essa nova fase e seguir com leveza”, declarou.

Tata e Júlio ficaram juntos por oito anos e eram considerados um dos casais mais populares da internet, acumulando milhões de seguidores nas redes sociais. Os dois ainda não haviam falado abertamente sobre os motivos da separação, que ocorreu de forma discreta no início de outubro.