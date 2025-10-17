Acesse sua conta
Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja

Ivone Estaniecki publicou frases filosóficas no mesmo dia em que o youtuber divulgou o divórcio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:40

Tata Estaniecki com Júlio Cocielo e com a mãe, Ivone Estaniecki
Tata Estaniecki com Júlio Cocielo e com a mãe, Ivone Estaniecki Crédito: Reprodução/Instagram

Mãe de Tata Estaniecki, Ivone Estaniecki postou uma série de frases filosóficas nos Stories do Instagram na noite da última quinta-feira (16). As postagens aconteceram cerca de cinco horas antes do agora ex-genro Júlio Cocielo anunciar o fim do casamento com a influenciadora - e não demorou para os seguidores apontarem uma suposta indireta de Ivone.

O casal estava junto há oito anos, e teve a separação divulgada pelo youtuber em seu Instagram. Os fãs logo resgataram as mensagens que a mãe da apresentadora tinha compartilhado pouco antes, e começaram a especular se não seriam alfinetadas no ex-genro. Cocielo e Tata são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.

Ivone Estaniecki

Posts de Ivone Estaniecki, mãe de Tata Estaniecki por Reprodução/Instagram
Posts de Ivone Estaniecki, mãe de Tata Estaniecki por Reprodução/Instagram
Posts de Ivone Estaniecki, mãe de Tata Estaniecki por Reprodução/Instagram
Ivone Estaniecki e Tata Estaniecki por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki com Julio Cocielo e os filhos, Beatriz e Caio por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki com Júlio Cocielo e com a mãe, Ivone Estaniecki por Reprodução/Instagram
1 de 6
Posts de Ivone Estaniecki, mãe de Tata Estaniecki por Reprodução/Instagram

"Arrisque-se! Mesmo quando tudo parece dar errado, avida ainda nos presenteia com algo bom. Basta confiar", dizia a primeira publicação feita por Ivone. "Você não precisa ser o melhor do mundo, só precisa ser melhor do que foi ontem" era a frase no segundo post.

"Hoje eu li algo interessante: 'no lugar errado, mesmo entregando seu melhor, nada será suficiente. No lugar certo, só de estar ali sua presença será celebrada'", postou Ivone em um terceiro Story no seu perfil do Instagram.

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
1 de 5
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução

O anúncio sobre a separação aconteceu no fim da noite de quinta-feira (16), em uma publicação feita por Cocielo com uma foto ao lado da agora ex-mulher. Alguns internautas cogitaram que tudo não passaria de uma 'brincadeira' do humorista Maurício Meirelles. Ele porém, negou envolvimento no episódio.

