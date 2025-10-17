FAMOSOS

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja

Ivone Estaniecki publicou frases filosóficas no mesmo dia em que o youtuber divulgou o divórcio

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:40

Tata Estaniecki com Júlio Cocielo e com a mãe, Ivone Estaniecki Crédito: Reprodução/Instagram

Mãe de Tata Estaniecki, Ivone Estaniecki postou uma série de frases filosóficas nos Stories do Instagram na noite da última quinta-feira (16). As postagens aconteceram cerca de cinco horas antes do agora ex-genro Júlio Cocielo anunciar o fim do casamento com a influenciadora - e não demorou para os seguidores apontarem uma suposta indireta de Ivone.

O casal estava junto há oito anos, e teve a separação divulgada pelo youtuber em seu Instagram. Os fãs logo resgataram as mensagens que a mãe da apresentadora tinha compartilhado pouco antes, e começaram a especular se não seriam alfinetadas no ex-genro. Cocielo e Tata são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.

Ivone Estaniecki 1 de 6

"Arrisque-se! Mesmo quando tudo parece dar errado, avida ainda nos presenteia com algo bom. Basta confiar", dizia a primeira publicação feita por Ivone. "Você não precisa ser o melhor do mundo, só precisa ser melhor do que foi ontem" era a frase no segundo post.

"Hoje eu li algo interessante: 'no lugar errado, mesmo entregando seu melhor, nada será suficiente. No lugar certo, só de estar ali sua presença será celebrada'", postou Ivone em um terceiro Story no seu perfil do Instagram.



Júlio Cocielo e Tata Estaniecki 1 de 5