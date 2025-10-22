A FAMÍLIA VAI CRESCER!

Lore Improta e Léo Santana anunciam gravidez com vídeo emocionante: 'Agora somos quatro!'

Pais da pequena Liz, de 4 anos, o casal compartilhou nas redes sociais a chegada do segundo filho

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:37

Lore Improta e Léo Santana anunciam segunda gravidez Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Lore Improta e Léo Santana estão radiantes! O casal anunciou nesta quarta-feira (22) que estão esperando o segundo filho. A revelação foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais, com a ajuda da primogênita, Liz, de 4 anos, que protagonizou um momento de pura fofura.

“Promovida a irmã mais velha! Agora somos quatro, minha gente! Estamos tão felizes!”, escreveram os artistas na legenda do post que rapidamente tomou conta da web. Nas imagens, Liz aparece segurando o ultrassom do bebê e depois abraça os pais, celebrando a chegada do novo integrante da família Santana Improta.

Nos comentários, amigos famosos e fãs não esconderam a alegria. Larissa Manoela se derreteu: “Aiii seus lindooooooos, todo amor do mundo pra vocês! Parabénsssssss”. Jennifer Nascimento também celebrou o momento: “Muita luz, meus amores”.

Thaynara OG reagiu com empolgação: “MEU DEEEEEEEUS AHHHHHHHH!!!! Deus abençoe!”, enquanto o ator Luiz Miranda comentou: “Parabéns, amados!”. Ivete Sangalo, que mantém uma relação próxima com o casal, também deixou uma mensagem carinhosa: “Eu estou tão feliz!! Vocês queriam tanto. Deus abençoe muito a família de vocês e traga esse pacotinho de amor pra gente amar muito.”

Até o momento, Lore e Léo ainda não revelaram o sexo do bebê nem o tempo de gestação, mas os fãs já lotaram as redes sociais com mensagens de carinho e comemorações.