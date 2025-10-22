Lore Improta e Léo Santana anunciam gravidez com vídeo emocionante: 'Agora somos quatro!'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:37
Lore Improta e Léo Santana estão radiantes! O casal anunciou nesta quarta-feira (22) que estão esperando o segundo filho. A revelação foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais, com a ajuda da primogênita, Liz, de 4 anos, que protagonizou um momento de pura fofura.
“Promovida a irmã mais velha! Agora somos quatro, minha gente! Estamos tão felizes!”, escreveram os artistas na legenda do post que rapidamente tomou conta da web. Nas imagens, Liz aparece segurando o ultrassom do bebê e depois abraça os pais, celebrando a chegada do novo integrante da família Santana Improta.
Lore Improta e Léo Santana anunciam segunda gravidez
Nos comentários, amigos famosos e fãs não esconderam a alegria. Larissa Manoela se derreteu: “Aiii seus lindooooooos, todo amor do mundo pra vocês! Parabénsssssss”. Jennifer Nascimento também celebrou o momento: “Muita luz, meus amores”.
Thaynara OG reagiu com empolgação: “MEU DEEEEEEEUS AHHHHHHHH!!!! Deus abençoe!”, enquanto o ator Luiz Miranda comentou: “Parabéns, amados!”. Ivete Sangalo, que mantém uma relação próxima com o casal, também deixou uma mensagem carinhosa: “Eu estou tão feliz!! Vocês queriam tanto. Deus abençoe muito a família de vocês e traga esse pacotinho de amor pra gente amar muito.”
Léo Santana, Lore Improta e Liz
Até o momento, Lore e Léo ainda não revelaram o sexo do bebê nem o tempo de gestação, mas os fãs já lotaram as redes sociais com mensagens de carinho e comemorações.
Casados desde 2021, Lore Improta e Léo Santana se tornaram um dos casais mais queridos do momento. Com carisma e sintonia, os dois compartilham nas redes momentos divertidos da rotina familiar e do crescimento de Liz, que agora se prepara para o papel de irmã mais velha.