Salvador terá 40 dias de eventos e show gratuito de Léo Santana em novembro

Cultura negra, moda, gastronomia e música tomam conta da cidade em uma das maiores edições do festival

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:25

Bruno Reis durante lançamento do evento Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Salvador vai viver mais de um mês de celebração da cultura afro-brasileira a partir do fim de outubro. A Prefeitura anunciou, nesta segunda-feira (13), a programação do Novembro Salvador Capital Afro 2025, que acontecerá de 26 de outubro a 6 de dezembro, com atividades espalhadas por toda a cidade, incluindo o Centro Histórico, Candeal, Cajazeiras, Ilha de Maré, Itapuã e Nordeste de Amaralina.

O calendário, que se consolidou como uma das principais iniciativas de valorização da cultura negra no país, reunirá exposições, oficinas, shows, rodas de conversa, intervenções urbanas, desfiles e formações voltadas à economia criativa e ao empreendedorismo negro.

Entre as atrações mais esperadas está o show gratuito de Léo Santana, no Dia da Consciência Negra (20 de novembro), às 15h, na Praça Maria Felipa, no Comércio

O prefeito Bruno Reis afirmou que o evento é hoje muito mais do que uma data simbólica. “O que antes era apenas um dia para chamar a atenção da importância da Consciência Negra, agora nós temos mais de um mês de programação, com uma pegada cultural forte, valorizando a nossa ancestralidade, as nossas tradições, a nossa negritude. O objetivo aqui é o empoderamento da população negra, que corresponde a mais de 83% da nossa população”, disse.

A vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, ressaltou que a proposta é ocupar toda a cidade. “A ideia é mostrar a força do nosso povo, a nossa história, a marca da nossa ancestralidade que tanto nos representa nesse mundo. O Salvador Capital Afro tomará as ruas da cidade, desde apoiando outros eventos como o Afropunk até realizando os próprios que ocorrerão, reunindo pessoas que sabem fazer arte e cultura, além de capacitações para estimular o empreendedorismo negro.”

Programação em vários pontos da cidade

A abertura será no dia 26 de outubro, com o espetáculo Salvador Cidade da Música, que reúne a Orquestra Afro Sinfônica e convidados em uma homenagem à musicalidade de matriz africana.

No 1º de novembro, a Casa das Histórias de Salvador (Comércio) recebe a mostra “Floresta de Infinitos”, criada por Ayrson Heráclito e Tiganá Santana, que mescla som e imagem para retratar culturas afro-brasileira e indígena. No mesmo dia, o Terreiro de Jesus será palco do Afro Fashion Day, evento realizado pelo CORREIO, com desfiles de estilistas negros e marcas locais.

De 3 a 5 de novembro, o Centro de Convenções de Salvador sediará o Encontro Global de Artivismo, reunindo mais de 800 artistas e lideranças culturais de cerca de 60 países para discutir a arte como instrumento de transformação social.

Na sequência, entre 5 e 7 de novembro, o Festival Nosso Futuro ocupará o Arquivo Público Municipal, promovendo trocas culturais entre jovens e artistas do Brasil, França e países africanos.

O cantor Mateus Aleluia apresenta o espetáculo “Baía Profunda” nos dias 7 e 8, no Espaço Cultural da Barroquinha e na Concha Acústica, dentro de um projeto que dialoga com os trânsitos entre Brasil, África e Europa.

Nos dias 8 e 9, o Parque de Exposições volta a receber o Afropunk, festival internacional dedicado à cultura negra, com shows, performances e experiências de moda.

Entre 10 e 22 de novembro, será a vez do Festival Salvador Capital Afro, que levará atrações artísticas e formativas a diferentes bairros.

Nos dias 15 e 16, o Pelourinho recebe o Femadum, evento tradicional do Olodum que celebra a música, a dança e outras expressões da cultura afro-brasileira.

Após o show de Léo Santana em 20 de novembro, a programação segue com a Feira Preta, de 26 a 30 de novembro, também na Praça Maria Felipa, reunindo música, gastronomia, moda e empreendedores negros da cidade.