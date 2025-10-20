ASTROLOGIA

Forte luz estará sob Escorpião, Leão e Touro; signos entram em fase de sorte, sucesso e boas notícias

De acordo com as previsões, três signos em especial serão beneficiados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Os astros prometem uma maré de prosperidade e reconhecimento nos próximos dias. De acordo com as previsões, três signos em especial serão beneficiados por uma combinação poderosa de energia, carisma e sorte. Escorpião, Leão e Touro devem se preparar para uma semana em que tudo parece fluir com mais facilidade, oportunidades surgem, projetos ganham força e a autoconfiança atinge o auge.

Touro

O taurino entra em um dos períodos mais produtivos e recompensadores do ano. O trabalho ganha destaque e pode render bônus, elogios ou até uma nova proposta profissional. A estabilidade emocional e financeira se fortalece, criando um clima de bem-estar e segurança. Presentes e surpresas agradáveis não estão descartados. A dica é confiar no próprio instinto e agir com determinação — o sucesso está em suas mãos.

Características do signo de Touro 1 de 7

Leão

Com brilho e magnetismo de sobra, os leoninos serão o centro das atenções. O carisma natural atrai boas oportunidades, parcerias e até novos amores. No campo profissional, ideias criativas ganham espaço e podem render elogios ou convites importantes. A semana é perfeita para iniciar projetos pessoais e apostar naquilo que desperta paixão. O universo conspira a favor de quem acredita em si mesmo.

Características do signo de Leão 1 de 8

Escorpião

A força e a concentração típicas do escorpiano estarão potencializadas. Este é o momento de colocar planos em prática e mostrar resultados. Tarefas complexas serão concluídas com maestria, e o reconhecimento vem como consequência natural. Financeiramente, a sorte se amplia, abrindo espaço para ganhos e novos desafios. A autoconfiança cresce, e com ela, a chance de conquistas duradouras.

Características de Escorpião 1 de 6