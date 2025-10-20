Acesse sua conta
Coincidência ou 'maldição'? Detalhe liga a expulsão de Gaby Spanic e Rachel Sheherazade em 'A Fazenda'

Gaby Spanic foi expulsa no último domingo (19) após dar um tapa em Tamires Assis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:23

Gaby Spanic e Rachel foram expulsas do reality 'A Fazenda'  Crédito: Reprodução/Record

Uma coincidência intrigante marcou a noite de domingo (19) em A Fazenda 17. Gaby Spanic, uma das participantes mais queridas da edição, foi expulsa do programa após dar um tapa em Tamires Assis, sua aliada no jogo. O episódio, além de chocar os fãs, chamou atenção pela data: exatamente dois anos antes, em 19 de outubro de 2023, Rachel Sheherazade também foi desclassificada do reality rural.

Na ocasião, Rachel foi retirada do confinamento depois de afastar Jenny Miranda com a mão durante uma discussão. A cena dividiu o público, enquanto alguns enxergaram agressão, outros defenderam que a jornalista apenas tentou se proteger. Agora, em 2025, a história parece ter se repetido, com Gaby sendo eliminada no mesmo dia e também em meio a um gesto físico.

Nas redes sociais, o público não demorou a notar a coincidência. “19 de outubro virou o dia oficial das expulsões lendárias”, brincou um internauta. Outro escreveu: “Rachel e Gaby, duas favoritas, expulsas no mesmo dia. Que maldição é essa?”.

De acordo com o relato exibido na Record, o episódio começou antes da dinâmica de domingo. Gaby pediu para que Tamires vestisse algo claro, “rosado ou branco”, alegando precisar disso simbolicamente. Tamires concordou, mas durante a atividade, Gaby surpreendeu ao dar um tapa leve na amiga. Em seguida, pediu que ela revidasse: “Você já foi muito humilhada. Já basta!”.

A manauara recusou: “Não é da minha natureza”. Gaby então anunciou sua saída do jogo: “Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Sigam com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência”.

Gaby Spanic foi expulsa de 'A Fazenda 17'

Gaby Spanic
Márcia Sensitiva e Gaby Spanic, que foi desistiu de A Fazenda 17 por Reprodução
Gaby Spanic é expulsa após tapa encenado em A Fazenda 17 por Reprodução/Record
Gaby Spanic deu tapa em Tamires por Reprodução
Nizam critica Gaby Spanic por reclamação sobre comida em A Fazenda 17 por Reprodução/Record
Gaby Spanic e Nizam estão no A Fazenda 17 por Reprodução
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic pode particiapr de por Reprodução | Redes Sociais
1 de 12
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

Minutos depois, o diretor Rodrigo Carelli confirmou no X (antigo Twitter) que a atriz havia sido expulsa por infringir as regras do programa. Dentro da sede, Matheus, o fazendeiro da semana, leu o comunicado oficial:

“A participante Gaby Spanic infringiu uma das regras do jogo e, por isso, foi expulsa do programa. Por favor, arrumem as malas da Gaby e coloquem no closet.”

A Fazenda 17: Tamires Assis

Tamires Assis é amazonense por Reprodução
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
1 de 9
Tamires Assis é amazonense por Reprodução

Tamires caiu no choro após o anúncio, enquanto os outros peões organizaram os pertences da atriz.

A cena fechou mais um capítulo polêmico na história de A Fazenda e consolidou o dia 19 de outubro como uma data marcante (e, para alguns fãs, “amaldiçoada”) do reality.

