Coincidência ou 'maldição'? Detalhe liga a expulsão de Gaby Spanic e Rachel Sheherazade em 'A Fazenda'

Gaby Spanic foi expulsa no último domingo (19) após dar um tapa em Tamires Assis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:23

Gaby Spanic e Rachel foram expulsas do reality 'A Fazenda' Crédito: Reprodução/Record

Uma coincidência intrigante marcou a noite de domingo (19) em A Fazenda 17. Gaby Spanic, uma das participantes mais queridas da edição, foi expulsa do programa após dar um tapa em Tamires Assis, sua aliada no jogo. O episódio, além de chocar os fãs, chamou atenção pela data: exatamente dois anos antes, em 19 de outubro de 2023, Rachel Sheherazade também foi desclassificada do reality rural.

Na ocasião, Rachel foi retirada do confinamento depois de afastar Jenny Miranda com a mão durante uma discussão. A cena dividiu o público, enquanto alguns enxergaram agressão, outros defenderam que a jornalista apenas tentou se proteger. Agora, em 2025, a história parece ter se repetido, com Gaby sendo eliminada no mesmo dia e também em meio a um gesto físico.

Nas redes sociais, o público não demorou a notar a coincidência. “19 de outubro virou o dia oficial das expulsões lendárias”, brincou um internauta. Outro escreveu: “Rachel e Gaby, duas favoritas, expulsas no mesmo dia. Que maldição é essa?”.

De acordo com o relato exibido na Record, o episódio começou antes da dinâmica de domingo. Gaby pediu para que Tamires vestisse algo claro, “rosado ou branco”, alegando precisar disso simbolicamente. Tamires concordou, mas durante a atividade, Gaby surpreendeu ao dar um tapa leve na amiga. Em seguida, pediu que ela revidasse: “Você já foi muito humilhada. Já basta!”.

A manauara recusou: “Não é da minha natureza”. Gaby então anunciou sua saída do jogo: “Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Sigam com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência”.

Minutos depois, o diretor Rodrigo Carelli confirmou no X (antigo Twitter) que a atriz havia sido expulsa por infringir as regras do programa. Dentro da sede, Matheus, o fazendeiro da semana, leu o comunicado oficial:

“A participante Gaby Spanic infringiu uma das regras do jogo e, por isso, foi expulsa do programa. Por favor, arrumem as malas da Gaby e coloquem no closet.”

Tamires caiu no choro após o anúncio, enquanto os outros peões organizaram os pertences da atriz.