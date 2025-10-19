RECORD

VÍDEO: Em A Fazenda 17, Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e deve ser expulsa do reality

Atriz venezuelana perde o controle durante dinâmica e anuncia saída após desabafo sobre violência

Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 22:20

Atriz se descontrolou Crédito: Reprodução

A noite deste domingo (19) em “A Fazenda 17” foi marcada por uma das cenas mais tensas da temporada. A atriz venezuelana Gaby Spanic, conhecida por protagonizar “A Usurpadora”, deu um tapa no rosto da participante Tamires Assis durante uma dinâmica ao vivo e deve ser expulsa do programa.

? Momento em que Gaby dá um tapa em Tàmires, em protesto contra a violência e bullying no programa, e pede para ela dar um tapa de volta — que acabou não acontecendo #AFazenda pic.twitter.com/UDAlEeqNvq — Antenados (@canalantenados) October 20, 2025

Tudo começou quando Gaby foi chamada a escolher um peão que “precisava se apresentar ao jogo”. A atriz escolheu Tamires e aproveitou o momento para fazer um longo desabafo sobre respeito, violência e falsidade dentro do confinamento. “Eu não gosto quando as pessoas se maltratam, seja homem com homem ou mulher com mulher. O público que assiste não é tonto. Estou cansada de muito kikiki”, disse, em tom exaltado.

Durante o discurso, Gaby se aproximou de Tamires, desferiu um tapa no rosto da colega e, em seguida, pediu que ela revidasse. A atitude chocou os outros participantes, que imediatamente alertaram para a possibilidade de expulsão por agressão física.

Logo depois do episódio, a atriz afirmou que deixaria o reality. “Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Siga com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência!”, declarou, antes de se retirar da sede visivelmente abalada.