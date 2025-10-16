Acesse sua conta
'Você cheirou?!': Tamires e Martina brigam feio e produção de 'A Fazenda 17' interfere

As duas confinadas trocaram ofensas cara a cara e quase se agrediram fisicamente

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 21:04

Teve briga entre Tamires e Martina em 'A Fazenda' na noite desta quinta-feira (16)
Teve briga entre Tamires e Martina em 'A Fazenda' na noite desta quinta-feira (16) Crédito: Reprodução / R7

Um grande barraco se instaurou entre Martina Sanzi e Tamires Assis em "A Fazenda 17" na noite desta quinta-feira (16). Com troca de ofensas cara a cara, guerra de hidratante e xingamentos, a briga quase foi para a agressão física e a produção do reality show da Record precisou intervir ordenando que as duas se afastassem.

“Atenção! Comportamento inadequado. Separem-se imediatamente”, disse a voz do programa mais de uma vez, durante a discussão acalorada das peoas. 

Tudo começou quando Martina decidiu provocar os colegas de confinamento ao entrar no quarto batendo duas tampas de panela. Tamires acordou com o barulho, além de outros peões que descansavam no local. A modelo ficou muito irritada com os insultos e partiu para peitar a colega, que reagiu com insultos.

“Samambaia, não fede nem cheira, sombra de macho, nunca será Isabelle [Nogueira]… Vai dormir no inferno, boca de latrina”, disparou Martina, em tom de deboche. A resposta de Tamires foi no mesmo tom: “A barraqueira só faz isso. Fracasso humano! Tem que nascer de novo”.

Foi aí que Martina se aproximou da cama da adversária. Nesse momento, Tamires pegou um desodorante em spray e o direcionou próximo ao rosto da loira, que empurrou o braço da colega para baixo. “Fraca”, gritou a manauara. Martina, por sua vez, atirou mais hidratante na outra. 

'Cheirou minha b*****?!'

Logo depois, as duas voltam a brigar. Tamires está toda suja de hidratante no quarto quando Martina chega e provoca: Olha para você!". "Belíssima, nada que você vai conseguir [apagar]", reage a modelo. É aí que Martina chama a colega de confinamento para perto e joga mais produto nela: "Venha que aqui tem mais!!".

No momento mais quente da briga, as duas ficam cara a cara e trocam mais ofensas: "Você é fraca demais", esbraveja Tamires que completa: "Joga mais". Ao chegar perto da modela, a loira diz que Tamires tem bafo, que, então, dispara: "Você fede principalmente nessa região aqui", fazendo referência as partes íntimas. "Você já cheirou? Botou a cara na minha b****?!", afirma Martina, gritando pelo quarto. 

Tags:

A Fazenda 17 Reality Show Briga

