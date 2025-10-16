BARRACO

'Você cheirou?!': Tamires e Martina brigam feio e produção de 'A Fazenda 17' interfere

As duas confinadas trocaram ofensas cara a cara e quase se agrediram fisicamente

Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 21:04

Teve briga entre Tamires e Martina em 'A Fazenda' na noite desta quinta-feira (16) Crédito: Reprodução / R7

Um grande barraco se instaurou entre Martina Sanzi e Tamires Assis em "A Fazenda 17" na noite desta quinta-feira (16). Com troca de ofensas cara a cara, guerra de hidratante e xingamentos, a briga quase foi para a agressão física e a produção do reality show da Record precisou intervir ordenando que as duas se afastassem.

“Atenção! Comportamento inadequado. Separem-se imediatamente”, disse a voz do programa mais de uma vez, durante a discussão acalorada das peoas.

Tudo começou quando Martina decidiu provocar os colegas de confinamento ao entrar no quarto batendo duas tampas de panela. Tamires acordou com o barulho, além de outros peões que descansavam no local. A modelo ficou muito irritada com os insultos e partiu para peitar a colega, que reagiu com insultos.

“Samambaia, não fede nem cheira, sombra de macho, nunca será Isabelle [Nogueira]… Vai dormir no inferno, boca de latrina”, disparou Martina, em tom de deboche. A resposta de Tamires foi no mesmo tom: “A barraqueira só faz isso. Fracasso humano! Tem que nascer de novo”.

Foi aí que Martina se aproximou da cama da adversária. Nesse momento, Tamires pegou um desodorante em spray e o direcionou próximo ao rosto da loira, que empurrou o braço da colega para baixo. “Fraca”, gritou a manauara. Martina, por sua vez, atirou mais hidratante na outra.

🚨 TRETA!!! A descontrolada Martina jogou creme no rosto da Tamires.



Além disso, houve uma agressão, Martina deu um tapa na mão da Tamires.



Será que a direção vai passar pano de novo?#AFazenda #AFazenda17 pic.twitter.com/w6sFhOTpRg — нαɗвαƖƖα. #AFazenda17 (@hadtuiita) October 16, 2025

'Cheirou minha b*****?!'

Logo depois, as duas voltam a brigar. Tamires está toda suja de hidratante no quarto quando Martina chega e provoca: Olha para você!". "Belíssima, nada que você vai conseguir [apagar]", reage a modelo. É aí que Martina chama a colega de confinamento para perto e joga mais produto nela: "Venha que aqui tem mais!!".